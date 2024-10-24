本报电 （记者周姝芸）日前，由北京市人才工作局指导，北京海外学人中心和北京市西城区委区政府共同主办的2024中欧人才论坛——青年分论坛暨第13届“海外英才北京行”落地聚才主场活动在宋庆龄同志故居举办。青年分论坛以“聚焦新质生产力，赋能青年人才发展”为主题，邀请海内外知名专家学者、青年人才、企业代表等深入交流对话，为促进中欧青年人才交流合作搭建沟通平台。

会上，由北京海外学人中心和北京西城区委区政府共同设立的“海外英才·中欧青年人才之家”正式揭牌。中欧青年人才之家将以西城区广福观为常驻点，以“海外英才北京行”等品牌活动为牵引，通过开展海外人才来京对接交流、政策宣讲推介、主题沙龙、非遗手工体验、京味City Walk等活动，做优青年人才在京发展生态。

青年分论坛还发布了“西·遇中轴”中欧青年人才文化探访特别计划，开辟“古韵之旅”“中轴巡礼”“文化漫步”三条文化路线，搭建文化交流桥梁，让青年人才近距离感受北京的独特魅力。

中欧青年人才对话环节，来自科技创新、文化交流领域的4名优秀青年分享了在京工作、科研、生活感受。

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