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在印度留学是什么体验

本报记者 周姝芸
2024年10月24日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　杨丹（左三）和班级师生合影。
　　本文图片均由受访者供图

　　中央印地语学院教学楼。

　　印度位于南亚，有悠久的历史文明。相较于欧美等国，印度是一个相对小众的留学目的地。不久前，中国传媒大学印地语专业学生杨丹获国家留基委资助，前往印度中央印地语学院留学，杨丹将自己的生活经历拍成Vlog上传到网络上，立刻吸引了许多人关注。在那里学习生活是什么样的？留学期间有哪些趣事？一起听听她的故事。

　　

　　体验多彩文化

　　“不少人会好奇，为什么我会在大学选择学习印地语。”杨丹坦言，“其实印度是一个有着丰富文化的国家，美丽的庙宇、五彩斑斓的节日、独具特色的音乐舞蹈……在漫长的历史长河中，印度形成了多元、灿烂的文化，这是吸引我的原因之一。”

　　大三时，杨丹获得国家留基委的资助，和班上其他两名同学一同前往印度中央印地语学院。“这是一个很好的学习机会。”杨丹认为，“对外语学习者而言，不仅可以提升印地语水平，还可以亲身感受当地文化，我很期待和不同文化背景的人交流。”

　　于是，杨丹和同学完成了各类行前事项，一起来到了印度新德里。刚到印度是什么感受？杨丹说很多事物令人感到新鲜。“在印度，街上有一种很常见的交通工具——‘奔奔车’，类似于电动三轮车。它带顶篷，两侧是敞开的。司机坐在前面，一开起来风呼呼从身边吹过，有点像坐‘摩的’。出乎意料的是，这种车型在Uber上可以打到，出行方便，成为我们主要的代步工具。”

　　网购也很方便

　　初来乍到，有许多手续要办理。杨丹说：“在印度留学的中国学生不多，主要集中在语言学、国际关系或者艺术类专业，网上能查询到的办事攻略很少，我们需要自己搜集信息，解决问题。学校没有宿舍，我们通过中介租到了一间比较满意的三居室。这个房子在当地不错的社区，均摊下来每间房租约为人民币两千。附近有药店、商超，比较便利，房屋还有上门修理、清洁的服务，距离学校也不远，坐‘奔奔车’十几分钟。”

　　留学期间，中国学生平常如何购物？杨丹介绍，附近商场有各类品牌商品，货品齐全，款式丰富，和国内几乎没有差别。此外，在印度网购也很方便。“在印度可以使用亚马逊或者本地购物软件，不论是生活用品、衣服，还是外卖、蔬菜，都可以下单，品类丰富。商家选择就近站点发货，很快就能收到。比如前几天我在超市订购食材，十几分钟就送到家。支付方式可以是电子支付，也可以等送货上门时给现金。”

　　服务中印交流

　　杨丹就读的是一个语言学院，学校虽只有一栋红色教学楼，但里面的环境和硬件设施都不错。杨丹说，来这所学校的同学都学习印地语。印地语是印欧语系下的一种语言。不仅在印度，在毛里求斯、斐济、美国等地的印度裔居民中也有相当数量的人讲印地语。

　　“同学们来自不同国家，有日本、韩国、西班牙、摩洛哥……我感到多元文化的碰撞很有意思。”杨丹说，“不少同学已经有工作经验，他们看起来成熟一些。平时我们用印地语简单对话，聊得深入就换英语交流，相处十分愉快。不仅如此，我的同学们都很热情，我们还会一起逛街、分享美食。学校不提供午餐，有的同学自己带饭，有的点外卖，有一次日本同学在午饭时给我带了水果，让人感到温馨。”

　　在印度上课是什么体验？杨丹说：“学校的上课时间为上午10点到下午3点，放学的时间比较早，之后就可以自由安排。老师亲切随和，教学细致。有位老师比较幽默，会在课堂上唱起歌来，课堂氛围轻松有趣。新奇的是，学校还为我们安排了很有特色的瑜伽课，既要练习瑜伽，还要学习瑜伽理论。我们在教室里铺上瑜伽垫，按照老师指导的动作进行，感受原汁原味的瑜伽技巧。”

　　在印度，色彩缤纷的集市是特色。通常在节日时，人们穿着盛装，在街巷自由徜徉，品尝各类美食，观赏五花八门的商品。“前两天学校附近就有一个集市，下课后我和同学一起去逛了逛，现场很欢乐。”杨丹说，“集市上人山人海，当地人身穿特色服装，看起来五彩斑斓。有人前往庙宇祈福，有人在街边玩游戏，在集市上我感受到了很浓的异域风情。”

　　“来印度前，我对它的印象主要源于网络。一番真实感受后，有了许多新鲜发现。”杨丹说，“学习一门外语，最好能去到这个国家，感受语言文化的深层魅力。印度文化相当多样，无论是寺庙宫殿等遗产，还是饮食艺术等文化，都让人印象深刻，拓宽视野。随着中印之间的经济、文化交流，祖国需要更多懂印地语、了解印度的人才，希望学业顺利，把握好这段难得的留学时光。”

(责编：李昉、郝孟佳)

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