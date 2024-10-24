人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

忠于使命 淬炼成钢（倾听）

阿斯哈尔·努尔太
2024年10月24日06:25 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　我的父亲是一名警察，在一次缉捕暴恐分子的任务中，他牺牲了，那一年我只有两岁。

　　父亲给我起名叫阿斯哈尔，在哈萨克族传说中，阿斯哈尔是一座雄伟的高山。随着慢慢长大，我逐渐懂得了这个名字的意义，也从中感受到一种忠于使命、不怕牺牲的勇敢。

　　参军入伍，像一颗种子，一直埋藏在我的心灵深处。2015年，我考上了南开大学，大二时，我提交了入伍申请。在奔赴军营前夕，我和学校其他7名大学生给习近平总书记写信，表达了献身国防和军队建设的坚定决心。收到习近平总书记回信时，我激动极了，也暗下决心，要牢记教诲，珍惜身穿戎装的机会，在军营这个大熔炉里淬炼成钢。

　　在部队，我坚持第一个起床、第一个站队；在体能训练中，我咬紧牙关，完成5公里越野、1万米跑、行军拉练等。经过了新兵连和超强度训练后，我加入了特战中队，实现了从大学生到人民子弟兵、从普通战士到特战队员的“蜕变”。

　　2018年7月，部队接到命令全面备战抗洪，我摩拳擦掌。可就在发车前，我发现出动名单中没有我的名字。那一刻，我心里只有一个念头：阿斯哈尔·努尔太，请战！在递交请战书的那一刻，我突然理解了父亲的选择。

　　大学毕业时，心中有一个声音一直召唤我，让我回到父亲曾经流血牺牲的那片热土。2021年我被招录到武警新疆总队工作。每逢佳节，当我在机场巡逻，见证一次次家人相聚、爱人相拥的时刻，我更理解了这身橄榄绿的意义。

　　未来，我会继续努力，把热血挥洒在实现强军梦的伟大实践之中，书写绚烂、无悔的青春篇章。

　　（作者为武警新疆总队乌鲁木齐支队执勤十八中队排长）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月24日 19 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部