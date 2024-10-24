阿斯哈尔·努尔太

我的父亲是一名警察，在一次缉捕暴恐分子的任务中，他牺牲了，那一年我只有两岁。

父亲给我起名叫阿斯哈尔，在哈萨克族传说中，阿斯哈尔是一座雄伟的高山。随着慢慢长大，我逐渐懂得了这个名字的意义，也从中感受到一种忠于使命、不怕牺牲的勇敢。

参军入伍，像一颗种子，一直埋藏在我的心灵深处。2015年，我考上了南开大学，大二时，我提交了入伍申请。在奔赴军营前夕，我和学校其他7名大学生给习近平总书记写信，表达了献身国防和军队建设的坚定决心。收到习近平总书记回信时，我激动极了，也暗下决心，要牢记教诲，珍惜身穿戎装的机会，在军营这个大熔炉里淬炼成钢。

在部队，我坚持第一个起床、第一个站队；在体能训练中，我咬紧牙关，完成5公里越野、1万米跑、行军拉练等。经过了新兵连和超强度训练后，我加入了特战中队，实现了从大学生到人民子弟兵、从普通战士到特战队员的“蜕变”。

2018年7月，部队接到命令全面备战抗洪，我摩拳擦掌。可就在发车前，我发现出动名单中没有我的名字。那一刻，我心里只有一个念头：阿斯哈尔·努尔太，请战！在递交请战书的那一刻，我突然理解了父亲的选择。

大学毕业时，心中有一个声音一直召唤我，让我回到父亲曾经流血牺牲的那片热土。2021年我被招录到武警新疆总队工作。每逢佳节，当我在机场巡逻，见证一次次家人相聚、爱人相拥的时刻，我更理解了这身橄榄绿的意义。

未来，我会继续努力，把热血挥洒在实现强军梦的伟大实践之中，书写绚烂、无悔的青春篇章。

（作者为武警新疆总队乌鲁木齐支队执勤十八中队排长）

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 19 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)