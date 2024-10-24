本报记者 武少民

图①：阿斯哈尔·努尔太在活动现场宣讲。

人民网供图

图②：潘展乐在巴黎奥运会颁奖仪式上。

新华社记者 雒 圆摄

图③：成卫东在码头一线指挥调度。

夏德崧摄

图④：活动现场，学生们热情欢呼。

人民网供图

图⑤：南开大学校园一隅。

资料图片

“渤海之滨，白河之津，巍巍我南开精神……”前不久，南开大学体育馆内气氛热烈，2024“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动在天津举行。

此次活动由中央网信办、教育部、人民日报社、共青团中央、国家体育总局、天津市委网信委联合主办，紧扣青春和爱国主题，邀请青年榜样、名师大家与广大青少年网民同上一堂别开生面的网上网下大思政课。

舞台上，精彩的讲述，激荡着家国情怀的昂扬力量；舞台下，热烈的掌声、欢呼声，汇成青春的海洋。

——编 者

爱国情怀薪火相传

“你是中国人吗？”“是！”

“你爱中国吗？”“爱！”

“你愿意中国好吗？”“愿意！”

借助AI技术，南开大学现任校长陈雨露与创校校长张伯苓展开了一场“时空对话”。现场重温了“爱国三问”，3000多名南开师生掷地有声的回答令人热血沸腾。

这是南开人的答案，也是所有中国人对祖国热烈而深沉的爱。

陈雨露表示，百余年来，一代代南开人铸就了爱国、公能、创新、奋斗的南开精神。新一代南开学子要永远擦亮理想底色，做终生不渝的爱国者；要将小我融入大我，做胸怀天下的担当者；要勇立时代潮头，做不怕吃苦的创造者；要无惧艰险坎坷，做勇往直前的奋斗者。

在节目《我是爱南开的》中，国家一级演员刘劲、特型演员黄薇分别饰演周恩来与邓颖超，在深情演绎中，勾勒出周恩来、邓颖超矢志不渝投身革命的光辉岁月。在南开原创话剧《周恩来回南开》中，学生演员们奔向观众席、挥舞旗帜，“不做亡国奴”的口号振聋发聩……

近年来，南开大学举全校之力不断推进思政教学改革创新：在全国率先按比例配齐思政课教师，先后出台《南开思政课30条》《南开大学高质量推进“大思政课”建设 全面推动“三进”工作实施方案》……种种举措让思政教育的针对性和吸引力不断提高。

把小我融入大我

“祖国母亲啊，我们到家了！”

活动中，国家一级演员、中国电视艺术家协会副主席林永健深情讲述了科学家郭永怀心有大我、以身许国的动人故事。

1968年12月5日凌晨，一架小型飞机失事，事故现场，有两具遗骸紧紧抱在一起，其中一位正是郭永怀。一个完好无损的公文包夹在他们中间，包里是一份绝密测试数据。

郭永怀的故事让许多学生感动落泪。把小我融入大我，在伟大征程上贡献自己的力量，如今更多的青年人在广袤大地上书写出精彩的故事。

“孩子，你长高了，壮实了……”

“爸爸，您的儿子长大了！我成为像您一样的铁血卫士，像您一样的男子汉。我，没给您丢脸。”

活动现场，武警新疆总队乌鲁木齐支队执勤十八中队排长阿斯哈尔·努尔太与烈士父亲努尔太·安尼瓦尔别克“隔空对话”。面对屏幕上微笑的父亲，阿斯哈尔转身，敬了一个标准的军礼，令人动容。

一批批南开学子把青春梦想融入强军梦，建功军营、绽放青春。据介绍，7年间共有113名南开学生奔赴军营建功立业，近90%的学生在部队获得过优秀义务兵、“四有”优秀士兵等荣誉和表彰。

在《亿缕阳光》节目中，来自全国第一个社区志愿者组织发祥地——天津朝阳里社区的志愿者李如伊、杜志荣、兰长燕，以及丹江口库区环保志愿者袁慧，分享了自己的志愿服务故事。

“我从很小的时候就参加志愿服务。在帮助别人那一刻，我感到很快乐。”李如伊说。

拼搏奋斗中绽放华彩

“想约梦姐去吃宵夜”“乐乐有没有什么想对南开同学说的”……现场大屏幕上，同学们通过弹幕与奥运冠军热情互动。

巴黎奥运会冠军潘展乐、陈梦、刘焕华、李雯雯、丁欣怡、吴愉和巴黎残奥会冠军谭玉娇、蒋裕燕，讲述各自比赛和成长经历，生动诠释了顽强拼搏、自强不息的精神。

“希望你们在求学的道路上，无论遇到多大的困难，都能够一路向前，坚持下去。”巴黎奥运会乒乓球女单和女团冠军陈梦说。

“鱼有一条尾巴，而我有一条腿，是游泳让我有自信、勇气、动力。我投入了自己全部的青春，只为做好一件事，那就是在水花飞溅中坚定地划向人生的前方。”巴黎残奥会女子50米自由泳冠军蒋裕燕说。

“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮。歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”活动最后，全场一齐唱响《歌唱祖国》。

“新时代新征程，南开大学将积极探索网络思政育人新模式，引导青年学生将小我融入大我，立志为中华之崛起而读书，努力为推进强国建设、民族复兴伟业贡献青春力量。”南开大学党委书记杨庆山表示。

（稿件由本报记者丁雅诵、吴月、闫伊乔，人民网孟琳达、孙丰欣采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 19 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)