本报记者 吴 君

章凯（中）带着足球队员们训练。

张天翊摄（人民视觉）

一声哨响，十几个孩子立即从足球场边快速奔向章凯，不一会儿就列队整齐。简短的训前布置后，孩子们默契地分成几组开始热身，一天的足球训练课正式开始。

54岁的章凯是湖北武汉市晒湖中学小学部的足球教师，从事足球教学已33年。自1991年学校成立足球队以来，他就一心扑在足球教学上。天晴时，章凯带着学生在操场上训练动作，教他们足球知识；下雨时，他带着学生在楼道里上下跑动，训练体能。

“我常跟孩子们说，只要肯付出，就一定能进步，取得好成绩。”章凯常常带学生出去参加比赛，锻炼实战能力。早些年，学校的足球设施并不完善，训练经费也不充足。章凯就带着孩子们挤公交车去比赛，在武汉各区之间来回奔波。

这些年来，他带领的校园足球队取得了不少成绩：营口“绿茵地”杯全国少年足球邀请赛U8组冠军、武昌区第十四届小学生校园足球联赛小学男子甲组冠军……这些成绩，给了章凯和小队员们莫大鼓舞。

在校园足球队里，不少孩子是进城务工人员子弟，章凯对他们很关照。在他的培养下，有的学生还进入国家少年集训队，成为职业足球运动员。“邓渊泽同学参加中国U12少年足球集训队，余田乐同学参加中国U13少年足球集训队……”提起自己的“得意门生”，章凯如数家珍，满脸自豪。

常年户外训练，让章凯的皮肤晒得格外黝黑。拖着一条微跛的左腿，他坚持上场教学，从不懈怠。“这是年轻时做力量训练，不断加练落下的病根。”章凯说，平时忙于训练，没时间好好治疗，慢慢就发展成了严重的腰椎间盘突出，晚上睡觉都没办法平躺。

病痛并没有打断章凯的足球教学。他常常利用空余时间去各地参加培训、提升自己，将学到的足球知识和训练技巧毫无保留地教给学生。

“足球就像是一颗种子，我的任务就是让它在孩子心里扎下根，保持对足球的热爱。我相信，这颗种子将来会在绿茵场上开出更绚烂的花。”章凯说。

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)