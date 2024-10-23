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重庆市举行“劳模工匠进校园”行动全国示范活动

2024年10月23日17:02 | 来源：人民网-教育频道
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由中华全国总工会宣传教育部指导、重庆市总工会主办的“劳模精神助成长 青春筑梦向未来”劳模工匠进校园宣讲活动在重庆市求精中学校举行。活动邀请了全国抗震救灾模范陶国涛讲述劳动故事，为求精中学师生带来难忘的一课。该校师生150余人参与活动。

“劳模工匠进校园”行动全国示范活动在重庆市求精中学校举行。重庆市总工会供图

“劳模工匠进校园”行动全国示范活动在重庆市求精中学校举行。重庆市总工会供图

宣讲中，陶国涛以“敢于担当 知法守法 志存高远 做新时代好青年”为主题，从自身的实际经历出发，讲述了惊心动魄的抗震救灾事迹：2008年，汶川特大地震发生当晚，陶国涛所在部队接到命令，赴什邡市莹华中学救灾。在莹华中学，陶国涛第一个爬上废墟，连续奋战三天三夜，成功救出幸存者5人……朴素的言语，真挚的情感，传递出爱党爱国、舍生忘死的奉献精神。作为一名人民警察，陶国涛还细致地列举案例，引导青少年预防电信诈骗、杜绝校园霸凌、知法学法懂法、善于用法律武器保护自己，教育和激励广大青少年树立正确的人生观、价值观，增强爱国情怀、爱国信念。

此外，本次宣讲活动还结合渝中特色红色资源，邀请了讲解员讲述红岩精神，激励学子们赓续红色基因，传承红色血脉。

重庆市渝中区总工会相关负责人表示，将持续开展劳模工匠宣讲活动，为辖区的社区、企业、学校提供“点单式”宣讲服务。

(责编：王鑫、刘凡)

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