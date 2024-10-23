由河北省总工会、河北省教育厅联合组织的“毕业后我要成为你”——河北省劳模工匠职业院校薪火行首场活动在石家庄市职业教育园区举办。邓晶、张赫、夏立3位劳模工匠代表，向园区的10所职业院校师生分享了自己的奋斗故事和成长经历。此次活动也是劳模工匠进校园全国示范活动之一。

“煤化工这行，在多数人眼中是男人干的活儿。我这个人呢，就爱‘较劲’，跟设备较劲，跟自己较劲——谁说女子不如男！”开滦集团唐山中润煤化工有限公司高级技师、全国五一劳动奖章获得者邓晶，毕业于职业学校，她分享了自己一路生花蝶变为技术能手的奋斗故事。

“做任何事都不要觉得简单，设想一下，如果PK你能做到第一吗？做任何事都不用觉得太难，扪心自问，自己尽全力了吗？”河北长安汽车有限公司汽车调试工张赫的话语在广大学生耳边萦绕。张赫用27年的勤劳不辍和精益求精，从技校毕业时的中级工，最终成长为技能专家，在新时代成就了自己的“工匠梦”。

“我只是一名初中生，通过自己的能力成就了我的人生。你们的基础条件都比我要好得多，希望大家珍惜在校的每一分钟，不断提升自己的专业知识和技能，在未来成就属于你们的非凡人生！”中国电科网络通信研究院高技能带头人、大国工匠年度人物夏立朴实的话语让众多学子更加坚定了“毕业后我要成为你”的信心和决心。靠着不放弃的劲头，学徒工出身的夏立装配的天线亮过“天眼”、指过“北斗”、送过“神舟”、护过“战舰”，他用一次次的极致磨砺提升着“中国精度”。

与会学生纷纷表示，劳模工匠的奋斗经历，犹如一道光照亮了自己的未来。要以他们为榜样，脚踏实地学知识、练技能、长本领，立志做有理想肯奋斗的新一代青年。

河北省总工会有关负责人表示，年内将组织10多场薪火行活动，让技能成才、技能报国的“种子”植入广大职业院校学子心中。

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