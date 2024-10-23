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2024年“劳模工匠进校园”行动全国示范性活动走进兰州大学

2024年10月23日16:48 | 来源：人民网-教育频道
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由甘肃省委教育工委、甘肃省总工会联合组织开展的“劳模工匠进校园”行动全国示范活动在兰州大学榆中校区开展。来自八步沙林场的“叔侄两代治沙人”——全国劳动模范郭万刚和中国青年五四奖章获得者郭玺，以及全国劳动模范、兰石集团首席车工操作师邹斌进行宣讲。该校200余名师生现场聆听了宣讲报告。

“劳模工匠进校园”行动全国示范活动在兰州大学榆中校区开展。甘肃省总工会供图

“劳模工匠进校园”行动全国示范活动在兰州大学榆中校区开展。甘肃省总工会供图

郭万刚结合自身治沙经历及林场发展故事，详细讲述了八步沙两代人与风沙对抗的历史。从一名普通的护林员到治沙造林的带头人，这位基层共产党员战风沙、斗严寒，近40年如一日，用汗水和心血谱写了一曲“让沙漠披绿生金”的时代壮歌。

作为第三代治沙人，郭玺讲述了自己接过祖辈治沙铁锹、接续奋斗的故事，生动阐释了“困难面前不低头，敢把沙漠变绿洲”的八步沙精神。

邹斌立足岗位实践，结合个人成长经历和兰石集团企业发展故事，勉励同学们用奋斗实现理想目标，用劳动创造幸福人生。

与会师生纷纷表示，在劳模精神感召下，要以昂扬向上、奋发有为的精神阔步向前、奋力攻坚，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

(责编：王鑫、刘凡)

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