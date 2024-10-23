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劳动教育源于生活 上海黄浦探索都市劳动教育新路径

2024年10月23日16:39 | 来源：人民网-教育频道
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新时代的劳动教育是什么样子？在寸土寸金的大都市中心城区，劳动教育又该如何开展？“拔节孕穗正当时，劳模引领育新人”上海市黄浦区建设全国中小学劳动教育实验区工作推进会暨上海市“劳模工匠进校园”试点区成果展示在上海市格致中学举行。别具一格的课程告别“动手体验”的传统劳动教育，让育人场景无处不在。

上海市“劳模工匠进校园”试点区成果展示举行。上海市总工会供图

上海市“劳模工匠进校园”试点区成果展示举行。上海市总工会供图

在黄浦，有这么一项生动的劳动教育课程：学校周边公交车站的站牌和候车厅能不能更贴心、更暖心？这项名为“梦想改造家”的公交车站“微更新”课程，带领着学生走入真实的社会生活场景，让学生从工程师、设计师、建筑师等角度去观察城市生活中这些真实的改造任务，以城市主人翁的身份真正走入城市改造中。黄浦区劳动技术教育中心在这一课程中呈现的创意改造方案，展现出劳动教育与德智体美的充分融合。

黄浦区教育学院附属中山学校实景讲述“梦想花开劳动+”项目，学校充分利用所在地资源形成极具特色的劳动教育实践圈：将长城191号潜艇打造成为孩子们的劳动教育实景课堂。

当天，“黄浦区都市劳动教育实践育人版图”在会上发布，为全区青少年参与劳动实践、学校开展都市劳动教育提供广阔舞台。

(责编：王鑫、刘凡)

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