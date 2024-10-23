“赣鄱劳模工匠进校园”系列活动在江西电力职业技术学院开展，该校400余名师生现场聆听了劳模工匠宣讲并参与实践课堂互动。

“赣鄱劳模工匠进校园”系列活动在江西电力职业技术学院开展。江西省总工会供图

劳模工匠大讲堂上，全国劳动模范、特级电焊技师黄发明，全国农业劳动模范石玉莲，国家电网有限公司劳动模范伊帅，国网江西省电力有限公司赣电工匠严一凡等先进代表以自己的亲身经历和人生感悟，与师生交流分享专业成长和劳动精神感悟，深刻诠释劳模精神、劳动精神、工匠精神的实质内涵。

在劳模工匠实践课堂环节，国网江西省电力有限公司“赣电工匠”朱开成、李健、周毅侃通过现场技能操作、互动问答等方式，全方位展示劳模工匠的先进技术和专业技能。

江西电力职业技术学院相关负责人表示，此次“赣鄱劳模工匠进校园”宣讲活动，多视角生动讲述了劳模工匠的先进事迹，展现了创新成果、弘扬了劳动精神，充分发挥了广大劳模工匠以及各行各业先进人物在加强新时代劳动教育的榜样引领作用，将引导学生更好走向技能成才、技报家国之路。

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