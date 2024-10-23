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人教社纪念叶圣陶诞辰130周年座谈会在京举行

2024年10月23日19:44 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月23日电 （记者孙竞）22日，人民教育出版社召开以“跨越时空的精神传承”为主题的纪念著名教育家、编辑出版家、文学家、社会活动家、人教社首任社长叶圣陶诞辰130周年座谈会。

座谈会现场。人民教育出版社供图

座谈会现场。人民教育出版社供图

全国政协副主席、民进中央常务副主席朱永新指出，要从五个方面传承和弘扬叶圣陶精神：一是切合人生、服务社会的文艺创作主张；二是心有大我、至诚报国的教育情怀；三是严谨务实、精益求精的工匠精神；四是重视读书、乐读善读的阅读教育理念；五是追求光明、与时俱进的人格风范。

教育部副部长王嘉毅表示，要学习叶圣陶先生至真至深的家国情怀、达己达人的崇高追求、富有远见的教育思想、精益求精的工匠精神和“陶钧万物”的人格风范，担当教育强国建设重大使命，打造适应时代要求的精品教材。

“叶圣陶先生在其一生的教育实践中，非常重视学生全面发展，非常重视美的教育。注重儿童审美教育、强调习惯养成、倡导‘趣味教育’、美育与学科相结合、语文美育实践等等，构成了叶圣陶的美育思想，并贯穿于他的作品之中。”民盟中央副主席、中国美术馆馆长吴为山谈到。

叶圣陶孙女、叶圣陶研究会理事叶小沫表示，座谈会纪念的不只是爷爷，而是以爷爷为代表的把自己的一生献给教材编写出版的人教人。“他们做人做事的作风，是留给我们最宝贵的精神财富；老一辈人留下的语文教育思想和教材编写思想及经验，是取之不尽的宝藏。”叶小沫说。

座谈会现场还举行了《叶圣陶语文教育文集》《一代宗师叶圣陶与语文教育》《叶圣陶日记全集》《我的爷爷叶圣陶》《叶圣陶童诗精选集——弯弯的月儿小小的船》图书首发式，《叶圣陶全集》《叶圣陶与人民教育出版社》出版工作启动仪式。

据悉，作为系列纪念活动，“叶圣陶与新中国教育出版”主题展览在人教社同步启幕。今年，人教社还开展了“像叶圣陶那样做出版”演讲比赛、“叶圣陶与人教社”主题征文活动。人教社联合中国邮政集团发行的叶圣陶诞辰130周年纪念邮票将于10月28日公开发布。

(责编：李昉、熊旭)

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