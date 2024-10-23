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第十二届北京高校国旗护卫队展示赛举行

2024年10月23日11:17 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月23日电 近日，第十二届北京高校国旗护卫队展示赛在京举行，北京大学、清华大学等52所高校的1200余名大学生参加展示赛活动。

据了解，比赛根据《普通高等学校军事课教学大纲》中《军事技能》训练内容，设置“队列动作”和“升旗展示”两个考核科目，让大学生进一步了解中国人民解放军三大条令的主要内容，掌握队列动作的基本要领，养成良好的军事素养，增强组织纪律观念。

经过为期2天的比赛，最终北京航空航天大学、北京体育大学、北京化工大学、北京电子科技职业学院、中央财经大学、中国消防大学、清华大学、北京师范大学、北京林业大学、北京科技大学等10所院校获得本次展示赛一等奖。

北京市教委相关负责人表示，此次赛事既是学生竞赛，也是各高校交流国防教育经验、宣传特色校园文化的平台，更是一堂行走的思政课、公开课。

据悉，北京高校国旗护卫队展示赛自2007年创办以来，已成为高校国防教育的重要载体和在京高校国旗护卫队的重要展示平台，旨在通过赛事开展新时代爱国主义、集体主义、社会主义教育，推动新时代首都高校国防教育高质量发展。（李昉、实习生潘寒冰）

(责编：李依环、熊旭)

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