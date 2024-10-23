截图来源：中国教育学会官网

人民网北京10月23日电 （记者李依环）记者从中国教育学会获悉，近日，教育部办公厅发布了新一轮基础教育国家级优秀教学成果推广应用成果名单，全国共推荐279项成果作为新一轮推广应用项目。成果信息在中国教育学会官网、基础教育国家级优秀教学成果推广应用综合服务平台同步展示。

日前，教育部办公厅发布《关于继续开展基础教育国家级优秀教学成果推广应用工作的通知》（下称“通知”），要求进一步加大成果推广应用力度，强化政府统筹推进，将优秀成果推广应用与区域教育发展相结合，着力使更多优秀成果项目在更多地区、更多学校得到有效推广应用。

通知明确，本次成果推广以2022年、2018年和2014年特等奖、一等奖成果项目为主，部分推广价值较高、应用性较强的二等奖成果也纳入推广遴选范围。教育部基础教育司统筹指导此次成果的推广应用工作，中国教育学会具体组织推动实施。

通知要求，各省级教育行政部门积极做好成果推广应用组织发动工作，鼓励各市（地、州、盟）从实际需要出发，特别是针对教育教学重点问题和薄弱环节，选择适宜的成果项目予以推广应用。

对于成果推广应用匹配，通知指出，根据成果应用方提出的成果推广应用意向，组织成果持有方与成果应用方进行双向选择，结合成果持有方推广应用能力与意愿，确定推广应用的成果项目及相应的成果应用方名单。

记者了解到，当前，基础教育国家级优秀教学成果新一轮推广应用工作正在持续推进，年底将确定新一轮推广应用的成果项目并正式启动工作，充分发挥国家级教学成果示范带动作用，促进基础教育教学改革不断深化。

(责编：郝孟佳、熊旭)