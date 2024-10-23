人民网北京10月23日电 作为2024金融街论坛年会的系列活动之一，由中央财经大学等承办的“防范系统性风险与维护金融安全”平行论坛日前在北京举行。来自国内外高校、科研院所和金融机构的专家、学者围绕主题展开系统交流。

论坛现场。中央财经大学供图

中央财经大学校长马海涛介绍，近年来，中财大注重培养具备高水平创新能力的金融经济人才，致力于建立适应中国国情的金融学知识体系，集中力量支持金融安全与发展。未来学校还将持续聚焦国家战略需求，加强学科交叉融合，培养更多高层次的金融人才，服务于国家金融安全和发展大局。

国家金融与发展实验室理事长李扬表示，防范金融风险的基础在于正确的金融功能。要平衡好功能性与营利性的关系，处理好解除金融压抑与防止过度金融化的关系，继续降低流通成本和融资成本，满足国民经济多样化融资需求。

当天，英国帝国理工学院教授马钦、美国埃默里大学教授马苏米、首都经济贸易大学校长吴卫星等专家学者、行业代表聚焦主题进行了深入讨论。在成果发布环节，中央财经大学发布了金融强国报告和全球金融强国竞争力指数。（李依环、实习生潘寒冰）

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