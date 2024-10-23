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代谢性疾病治疗新潜在靶点找到

2024年10月23日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：代谢性疾病治疗新潜在靶点找到

10月20日，记者从华中科技大学同济医学院附属同济医院获悉，该院教授陈勇团队发现参与细胞内体运输的分拣蛋白Sortilin在米色脂肪细胞激活过程中具有关键作用，并揭示该蛋白对脂肪组织脂肪酸氧化的调控机制，为代谢性疾病治疗提供了新的潜在靶点。相关研究成果日前发表于学术期刊《自然·通讯》。

米色脂肪细胞是一种特殊类型的脂肪细胞，主要分布在皮下白色脂肪组织中，能在长时间寒冷暴露等条件下转化为“棕色样状态”，从而具备强大的产热和能量消耗能力。这种转换对于对抗肥胖及其伴随的代谢紊乱具有重要意义。不过，米色脂肪细胞优先利用脂肪酸氧化产生热量的分子机制，一直未被完全阐明。

研究团队发现，Sortilin蛋白在米色脂肪激活过程中扮演关键角色。它能促使脂肪代谢关键酶ACSL1从线粒体易位到溶酶体进行降解，从而影响脂肪细胞的脂肪酸氧化过程。当脂肪细胞中缺失Sortilin蛋白时，ACSL1的水平显著增加，进而激活细胞内的能量代谢调节通路，促进米色脂肪的激活和产热。这种变化使脂肪细胞在应对高脂肪饮食时表现出更强的抵抗性，防止肥胖和胰岛素抵抗的发生。

陈勇表示，这一研究不仅发现了Sortilin蛋白在脂肪细胞产热中的作用，还为代谢性疾病的治疗提供了新思路。通过调节Sortilin蛋白的表达或功能，可以影响脂肪细胞的产热能力和能量消耗，有望为肥胖、糖尿病等代谢性疾病的临床治疗提供新方法。（记者吴纯新 通讯员常宇）

(责编：李昉、李依环)

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