原标题：海洋真菌 可用于阿尔茨海默病药物研发

10月19日，记者从海南大学获悉，该校药学院教授黄玲团队在海洋真菌来源抗阿尔茨海默病药物先导化合物方面取得新进展。相关论文发表于《中国化学》和《植物化学》上。

阿尔茨海默病是一种中枢神经系统的退行性病变，主要导致老年人记忆力减退和认知功能障碍。伴随人口老龄化，阿尔茨海默病已成为威胁人类健康的重大疾病之一。目前，靶向调控神经炎症被证实是该疾病的有效治疗策略之一，但仍缺乏理想的治疗药物。

黄玲团队在对南海海洋微生物资源库进行药用价值研究时，发现弯孢聚壳属真菌具有丰富代谢产物和独特生物活性。团队从弯孢聚壳属真菌中分离出一系列结构新颖的聚酮类化合物。在进行生物活性测试时，该类化合物显示出较强抗神经炎症作用。

此外，团队从该真菌中分离鉴定了23个桉叶烷型倍半萜类化合物。经过进一步研究发现，优选化合物16能够显著降低部分炎症因子表达，发挥抗神经炎症活性。

上述研究有助于基于靶向神经炎症抗阿尔茨海默病创新药物的研发。（记者王祝华 通讯员张鸣洋）

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