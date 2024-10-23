原标题：浆水中的益生菌 有望抑制结直肠肿瘤生长

浆水是西北地区的一道特色美食，主要由包菜、芹菜等绿叶蔬菜和水发酵制成。兰州大学生命科学学院环境微生物课题组牵头的一项最新研究表明，从浆水中分离出的乳酸杆菌GR-3能够抑制小鼠体内结直肠肿瘤的生长，相关论文发表于自然集团旗下刊物《npj食品科学》。

“浆水的历史已有数千年。”兰州大学生命科学学院教授李祥锴告诉记者，浆水是蔬菜发酵过程中产生的汤汁。将新鲜蔬菜和少量水果谷物切碎，经沸水烫煮，与淀粉水混合后，在环境中乳酸菌等微生物的作用下，这些原料会进行厌氧发酵。发酵过程中，原料的糖分、蛋白质、纤维素等生物质被转化为酸类、酯类等芳香物质，赋予了浆水酸香滋味和营养成分。

目前，兰州大学生命科学学院环境微生物课题组李祥锴团队成功从浆水中分离出多种具备不同健康功效的益生菌菌株，其中就包括乳酸杆菌GR-3。

“最近，我们通过对多种浆水来源的益生菌进行体外抗氧化能力评估发现，GR-3的总抗氧化水平和自由基清除活性均显著高于其他菌株。”李祥锴说，进一步研究显示，GR-3还能通过调节肠道微生物群和宿主免疫来发挥预防结直肠癌功效。

经过68天的实验，在氧化偶氮甲烷（AOM）和葡聚糖硫酸钠（DSS）诱导的小鼠结直肠癌模型中，GR-3表现出显著的抗肿瘤效果。在对小鼠进行GR-3干预后，它们肠道中的肿瘤数量减少，结肠长度也恢复正常，而且小鼠腹泻、直肠出血等症状有所改善。

“GR-3主要通过两种生物通路来抑制肿瘤细胞活性，使得肿瘤细胞更易凋亡，并阻止它们增殖，并且GR-3还能缓解由AOM和DSS引起的氧化应激、肠道炎症和肠道屏障损伤，帮助恢复肠道菌群的平衡性和多样性。”论文作者之一、兰州大学草地微生物研究中心青年研究员韩华雯说，在调节肠道微生物群方面，GR-3可以使某些有益菌增多，并抑制一些引发炎症的细菌增殖，从而减轻肠道中的炎症反应，降低患结直肠癌的风险。另外，GR-3还改变了肠道微生物代谢物的组成，使得包括维生素B1、维生素D3和某些吲哚衍生物在内的有益物质增加。

研究人员发现GR-3有望用于结直肠癌预防。根据相关实验，患者在结直肠癌手术后，通过补充GR-3，能够一定程度上减轻治疗副作用，调节肠道菌群，增强免疫力，帮助身体恢复。（郑晗冰 记者颉满斌）

(责编：李昉、李依环)