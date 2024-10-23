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贵阳高新区博士后科研工作站达15家

2024年10月23日08:52 | 来源：科技日报
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原标题：贵阳高新区 博士后科研工作站达15家

记者10月18日从贵州省贵阳高新区获悉，贵阳国家高新区2024年科技创新暨成果交流秋季系列活动之“才聚高新区智汇科学城”博士（后）菁英人才供需见面会不久前举行。见面会上，贵阳高新区为2023年新获批的4家博士后科研工作站授牌。至此，贵阳高新区已经设立15家博士后科研工作站，在站博士34人。

据悉，博士（后）身处科技创新和成果转化工作一线，具有推动产学研用对接的独特优势。作为贵州省人才特区，贵阳国家高新区始终把招才引智摆在首位，锚定菁英人才发展需求，积极构建动态化人才需求信息库，以博士后培养载体建设为抓手，打造“才聚高新”引聘活动品牌，搭建企业和人才交流对接桥梁。此次获得博士后科研工作站授牌的企业分别为中电科大数据研究院有限公司、贵州东方世纪科技股份有限公司、中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司以及沃顿科技股份有限公司，涵盖大数据、水利工程、电子元器件等领域。

目前，贵阳高新区博士后科研工作站数量约占贵州省博士后科研工作站的五分之一，规模以上科学研究和技术服务业营收占贵阳市比重约三分之二，有效发明专利占贵阳市比重约五分之一。贵阳高新区人才密度达2060人/平方公里。（陈超 记者何星辉）

(责编：李昉、李依环)

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