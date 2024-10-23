郝 平

内容提要

建设教育强国，龙头是高等教育。高等教育要发挥龙头引领作用，落实立德树人根本任务，更好服务国家战略和经济社会发展，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路。

建成教育强国是近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望，是实现以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的先导任务、坚实基础、战略支撑。习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话，系统部署了全面推进教育强国建设的战略任务和重大举措。建设教育强国，龙头是高等教育。新时代新征程，要全面贯彻党的教育方针，扎根中国大地办大学，深入推进高等教育综合改革，做强高等教育这个龙头，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科，推动我国高等教育形成强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

落实立德树人根本任务，培养担当民族复兴大任的时代新人

习近平总书记强调：“我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国”。要坚持社会主义办学方向，紧紧围绕立德树人这个根本任务，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个教育的根本问题。

加强和改进新时代学校思想政治教育。习近平总书记强调：“加强思想政治工作体系建设，是形成高水平人才培养体系的重要内容。”高校要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深化思政课改革创新，锻造好落实立德树人根本任务的关键课程。充分发挥学科优势、学术优势，促进思政教育与专业教育紧密结合，深入挖掘各类课程育人功能，拓展“大思政课”全面育人新格局，实现各类课程与思政课紧密结合、同向同行的协同育人效应。增强实践育人广度深度，在社会生活中讲好“大思政课”，教育引导学生在社会大课堂坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心，立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者，在祖国最需要的地方绽放青春之花。

完善学科设置调整机制和人才培养模式。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，对高校的人才培养结构和教育教学水平提出了新任务新要求。高校要以科技发展、国家战略需求为牵引，对学科设置调整机制和人才培养模式进行完善，超常布局急需学科专业，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养。紧扣新质生产力要求优化培养方案，把提高创新能力、实践能力作为重点，推进产教融合、深化科教融汇、加强协同培养，构建政产学研深度融合的育人新载体，加快培养集成电路、人工智能、新能源、新材料等领域高层次紧缺人才，促进人才培养结构与产业发展迫切需要更加契合。要关注战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年创新人才等群体，深化人才发展体制机制改革，千方百计、不拘一格引进和培育顶尖人才，优化人才服务保障体系，全面激发人才创新活力，不断构筑一流人才荟萃的新高地。

构建高水平数智化教育体系。当前，人工智能等新技术迅猛发展，高等教育的学习环境、教学形态等正在经历系统性变革。高校要紧紧抓住科技与教育系统性融合的时代机遇，以数智技术为教育赋能。着力建设数智化教学体系，支撑卓越人才培养，深入推进人工智能、虚拟现实、大数据等新技术在教学中的应用，优化智慧教学环境，建设数字化资源体系，强化教师运用前沿科技进行因材施教的能力，促进学生利用新技术进行深度学习，不断提升学生在智能时代的胜任力。

加强高素质专业化教师队伍建设。强国必先强教，强教必先强师。教师承担着庄严神圣的育人使命，高校要坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，深入实施教育家精神铸魂强师行动，促进以立德树人为导向的教师能力发展，营造尊师重教的浓厚氛围，发挥以德立身、以德立学、以德施教的大先生楷模作用，引领教师自觉成为“四有”好老师，深入践行为党育人、为国育才的初心使命，将育人薪火代代相传。

着力提高创新能力，更好服务国家战略和经济社会发展

习近平总书记指出：“要统筹实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，一体推进教育发展、科技创新、人才培养。”当今世界正处于百年未有之大变局，全球科技创新空前密集活跃，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。高校作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，要在国家创新体系中发挥更加突出的作用，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军。同时，要实施哲学社会科学创新工程，构建中国哲学社会科学自主知识体系。

融入新型举国体制。当前，世界各国争夺科技创新制高点的竞争愈发激烈，必须充分发挥新型举国体制优势，集中创新资源，开展科技攻关“大会战”。作为国家战略科技力量的重要组成部分，高校要主动适应大科学时代科技创新规律，变革科研范式和组织模式，推进资源和要素一体化配置，构筑大平台、组建大团队、承担大项目，不断增强“揭榜挂帅”能力。要助力提升国家创新体系整体效能，进一步密切与国家实验室、国家科研机构、科技领军企业的协同联动，加强对关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术的攻关创新，有效服务高水平科技自立自强。

促进创新链与产业链有机统一。作为基础研究主力军和重大科技突破生力军，高水平研究型大学要聚焦国家战略，坚持目标导向和自由探索“两条腿走路”，在重大领域基础研究中发挥作用，鼓励开展高风险、高价值基础研究，着力解决关键核心技术的源头和底层问题，实现更多“从0到1”的原始创新，走好科技创新“最先一公里”。要找准科技创新和产业创新融合发展的场景，强化校企合作、校地合作，有效打通科技成果供给侧与需求侧之间的联通渠道，推动更多科技成果尽快转化为现实生产力，助力产业创新“最后一公里”。

构建中国哲学社会科学自主知识体系。中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。作为我国哲学社会科学“五路大军”中的重要力量，高校要加强党的创新理论体系化学理化研究阐释和成果应用，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，形成具有中国特色、中国风格、中国气派的学科体系、学术体系、话语体系。在新一轮科技革命深刻影响下，哲学社会科学的研究对象、研究方法呈现许多新特点新趋势。高校要将学科源流与时代特征紧密结合起来，跳出传统模式，创新研究范式，建设好“数字人文”“数字经济”等新兴学科，加快推动数智化平台和哲学社会科学实验室建设，产生更多引领时代进步的新思想、新理论、新方案，推动加快构建中国哲学社会科学自主知识体系。

深化高等教育综合改革，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路

习近平总书记指出：“从教育大国到教育强国是一个系统性跃升和质变，必须以改革创新为动力。”高校要走在教育改革前列，系统深化育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，加快构建充满活力、富有效率、更加开放、有利于高质量发展的体制机制，切实以改革新成效赋能经济社会高质量发展，办好人民满意的高等教育。

坚持和加强党对高校的全面领导。习近平总书记强调：“坚持和加强党的全面领导，关系党和国家前途命运，我们的全部事业都建立在这个基础之上，都根植于这个最本质特征和最大优势。”高校党委要全面贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，模范执行党委领导下的校长负责制，深入实施“第一议题”制度，切实做到党管办学方向、党管干部人才、党管意识形态和领导改革发展。紧紧围绕把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实职责，健全现代大学制度体系，有力承担起管党治党、办学治校主体责任。推进党纪学习教育常态化长效化，确保党始终是高校各项工作的坚强领导核心和最可靠的主心骨。

深化教育评价改革。教育评价事关教育发展方向，有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向。要坚持把立德树人成效作为根本标准，健全学生综合素质评价体系，加强对理想信念的考评，完善学业评价机制，深入推进体育教学改革，优化美育教育，加强劳动教育，促进德智体美劳全面发展，引导学生自觉成为有理想、有本领、有担当的时代新人。完善教师评价机制，在人才引进、职称晋升、岗位聘用、评优奖励等方面加强思想政治和师德师风考察评估，突出教学质量在教师评聘中的权重，大力减轻教师负担，确保教师能够全身心投入教学科研。优化以服务国家战略为导向的学术评价生态，把握学术发展规律与人才成长规律，突出质量、贡献和特色，扭转“重国际标准、轻中国特色，重显性指标、轻服务贡献”等错误倾向，坚决破除“五唯”，突出中长期导向设置评价周期，鼓励持续研究和长期积累。

推进高水平开放办学。开放是当代中国的鲜明标识，教育对外开放是教育现代化的鲜明特征和重要推动力。高校要统筹“引进来”和“走出去”，主动参与国际多边交流，扩大国际学术交流和教育科研合作，探索合作办学新模式，有效利用世界一流教育资源和创新要素，加快建设具有强大影响力的世界重要教育中心。要积极参与全球教育治理，融入全球创新网络，不断提升我国教育的国际影响力、竞争力和话语权，为推动全球教育事业发展贡献更多中国力量。

（作者为北京大学党委书记）

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 13 版）

(责编：李依环、李昉)