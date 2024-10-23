本报记者 李龙伊

“一不怕苦，二不怕死，一心为革命，永远跟着党……”野外驻训场，第71集团军某旅“王杰班”副班长周志鹏和战友们高唱着这首军歌，昂首阔步向靶场行进。

30多年前，周志鹏的父亲周东明是“王杰班”第十六任副班长。从小时候起，周志鹏就常常听父亲哼唱这首歌。如今大学毕业的他，成为“王杰班”的第三十二任副班长。

1965年，原济南军区装甲兵某部工兵一连班长王杰在组织民兵训练时突遇炸药意外爆炸。危急关头，他奋不顾身扑向炸药包，保护了在场12名民兵和人武干部的安全，生命最终定格在了23岁。

王杰为了人民的利益牺牲自己，用生命诠释了“一不怕苦、二不怕死”的革命精神，同年，国防部命名王杰生前所在班为“王杰班”。

1991年，周志鹏的父亲周东明进入“王杰班”。第一晚点名的时候，班长就对周东明说：“我们是‘王杰班’的兵，要发扬老班长‘一不怕苦、二不怕死’的精神。”

周东明刻苦训练，两年后担任“王杰班”第十六任副班长。任职期间，他以高标准、严要求圆满完成各项任务，多次获得“优秀士兵”“技术能手”等荣誉。退役后，他发扬军人优良作风，返乡创业帮助乡亲们走上致富路。

在周志鹏的成长路上，父亲讲得最多的就是王杰的英雄事迹。耳濡目染下，一颗从军报国的种子扎下了根。

2021年，周志鹏大学毕业后参军报国，在通过一系列严格的选拔后，如愿来到“王杰班”。

刚下连时，周志鹏的训练成绩在班里下游徘徊，心情失落的他向父亲倾诉。没想到，一向和蔼的父亲在电话那头变了语气：“你是‘王杰班’的兵，你是怎么向老班长学习的？”

父亲的批评，点醒了周志鹏。周志鹏立下誓言：一定要成为一名素质过硬的新型装甲步兵。此后，周志鹏坚持用更高的训练标准苦练硬功。体能训练中，他背沙袋、穿沙衣，主动给自己加压；射击训练中，他调远射击距离、缩短射击用时、增加射击姿势……

2023年4月，周志鹏首次参加旅里的装甲步兵班综合射击考核，取得8发全中的优异成绩。后来，周志鹏被任命为“王杰班”第三十二任副班长。如今，已成为轻武器专业兵“教头”的周志鹏，在靶场上跟官兵们说：“我们要把英雄精神代代传承下去，在强军路上砥砺前行！”

（杨光参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 10 版）

(责编：李依环、李昉)