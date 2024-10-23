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为家长赋能 护幼苗成长（暖闻热评）

刘晓宇
2024年10月23日08:49 | 来源：人民网－人民日报
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【关键词】家庭教育指导

【事件】今年年初，福建探索开展向社区（村）选派“家庭教育特派员”。按照“专业选派+特色选派+就近选派”原则，家长“点单”，社区（村）“下单”，指导服务中心“派单”，家庭教育特派员“接单”，县级及以上妇联“评单”，精准有效地把优质家庭教育指导服务送入千家万户。

【点评】

福建福州晋安区小学心理教师林宇婷，如今添了一个新身份——家庭教育特派员。开讲座、办沙龙、一对一辅导，林宇婷的授课对象由学生变成了家长。“派驻到社区，就要面对社区家庭教育的共性问题，从家庭教育观念入手，提供更有针对性的建议和帮助。”林宇婷说。

习近平总书记指出，“家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师”。家庭教育是一门科学，具有特定的规律、原则、内容和方法。然而在现实中，一些家长对家庭教育还存在一定的认识偏差。有的家长主体责任意识不强，角色缺位，甚至对子女“养而不教”；有的家长虽然重视，却在方式方法上不得要领，事倍而功半。从“教什么”到“怎么教”，家庭教育是门大学问，需要优质、普惠的指导服务。

家庭教育促进法规定，“教育行政部门、妇女联合会统筹协调社会资源，协同推进覆盖城乡的家庭教育指导服务体系建设”。在福建，超过3万名家庭教育特派员进驻1.3万多个社区（村），实现了家庭教育指导服务的广泛覆盖。厦门海沧区北附小社区，家庭教育特派员通过课堂互动与情境体验，帮助家长掌握亲子沟通策略；南平顺昌县，家庭教育特派员团队为家长和学生送去“入学适应”专题课程……丰富的服务形式和内容，有利于推动解决家庭教育工作发展不平衡、社区（村）家庭教育资源不足等现实问题，让更多孩子得到更悉心的呵护。

教育是家庭、学校和社会共同的责任。特别是家庭教育，发于童蒙、启于稚幼，在潜移默化、耳濡目染中影响着孩子的成长。健全协同育人机制，能够让家庭教育与学校教育协同联动。比如在湖南，家庭教育指导服务“向阳花”行动被纳入省重点民生实事项目，惠及万千家庭。在家庭教育缺失时，家庭教育指导服务还能够及时补位、填补空白，给孩子带来心灵的陪伴。比如在黑龙江，希望工程“心理健康和家庭教育指导服务联盟”让留守儿童群体得到更多爱与滋养。

家庭教育是“家事”亦是“国事”。家庭是社会的细胞，办好家庭教育，既关乎孩子健康成长，也关乎国家和民族的未来。将家庭教育指导服务纳入基本公共服务的范畴，强化制度供给，有利于形成更具针对性的家庭教育指导路线图、更完善的家庭教育人才激励保障机制。推动家庭、政府、学校和社会多方力量形成合力，让科学的家庭教育理念和知识深入人心，打造校家社协同育人工作格局，必能助力更多孩子健康成长。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 09 版）

(责编：李依环、李昉)

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