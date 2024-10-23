本报北京10月22日电 （记者林丽鹂）北京市市场监管局22日召开新闻通气会，联合北京市公安局经侦总队通报打击职业闭店侵害消费者权益行为。

北京市公安部门前期核查取证发现，北京小蕃茄教育咨询有限公司（以下称“艺术伞”）、北京木翼创想科技发展有限公司（以下称“木艺艺术”）2家艺术培训机构涉嫌职业闭店。接到公安部门移转线索后，北京市市场监管部门立即对2家闭店企业及3家涉案背债中介机构、2名闭店人立案调查，查处虚假登记、协助虚假登记等违法行为，罚没款合计65.58万元，办成打击“职业闭店人”全国首案，取得突破性进展。

北京市市场监管部门同步撤销了“艺术伞”“木艺艺术”虚假变更登记事项，将闭店链条中韩某、张某、贾某等9名自然人认定为虚假登记直接责任人，自虚假经营主体登记被撤销之日起3年内不得再次申请经营主体登记。

今年以来，“职业闭店人”参与预付式经营企业闭店逃债、侵害消费者权益问题受到社会广泛关注。“职业闭店人”一般通过线上或线下方式寻找目标企业，评估企业负债情况，按照负债总额收取一定比例佣金，以私下协商、秘密协议等方式操作，利用《中华人民共和国公司法》规定的变更、减资、破产清算等程序，帮助面临经营困境的预付式经营企业变更法定代表人，转移资产、逃避债务，以合法形式掩盖非法目的。

一些“职业闭店人”通常会在闭店前，以店庆等名义组织促销活动吸引消费者预付费用，“职业闭店人”主导的闭店行为也导致员工薪资被拖欠、消费者预付费用无法退还，扰乱市场经济秩序，冲击社会信用体系，给群众造成经济损失。

按照“坚决打击职业闭店侵害消费者权益行为”的要求，北京市市场监管局依据《北京市单用途预付卡管理条例》统筹推进预付费治理工作，在公安等部门支持下，通过健全事前风险预警、事中部门联动、事后打击惩戒的工作机制，形成对闭店企业、“职业闭店人”、背债中介、背债人群体全链条高压打击，着力保护消费者合法权益，维护社会安全稳定。

北京市市场监管部门提示预付式经营企业：要严格落实《北京市单用途预付卡管理条例》，依法、合规发行预付卡；应当按照与消费者约定提供商品或服务，不得降低商品或服务质量，不得任意加价；经营者出现重大经营风险，应当停止收取预付款，决定停业或者迁移服务场所的，应当提前告知消费者，继续履行义务或退还没有消费的预付款余额。

同时提醒广大消费者：在预付式消费时，应当与经营者签订合同或留存消费凭据，约定商品或服务的具体内容、价款或费用、预付款退还方式、违约责任等事项，做到科学理性消费，提高防范风险的意识和维护自身合法权益的能力。

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 08 版）

(责编：李依环、李昉)