原标题：江苏常州：做优人才生态 打造人才高地

早上8点，江苏省常州市清潭路沿线熙来攘往、热闹非凡。在道路北侧，闲置多年的老天鹅宾馆已悄然“变身”为全新的永荟寓·人才社区。

作为制造业大市、强市的常州，拥有全国同类城市最齐全的工业门类。特别是常州新能源产业在经过多年的布局和孕育后开始爆发式增长，“发储送用网”全产业链加速崛起，一批极具带动效应的行业龙头企业落户，大量毕业生、青年人、创业者涌入常州。数据显示，2022年、2023年常州引进人才数分别达11.06万人、12.01万人，2024年前7个月引才人数超6.7万人，持续保持良好增长势头。

人才与人口的增长为经济发展提供支撑的同时，也对常州做好人才服务保障、完善城市现代化治理、推动人才与城市融合发展带来全新课题。

为此，常州自2021年起，将人才公寓建设作为市委“一号工程”全面启动，综合运用盘活闲置资产、引入市场主体等方式，集中建设了374处、11.78万套功能齐全、服务周到的人才公寓，可满足35万人才拎包入住，成为推动自由流动人才转化为城市常住人口的重要一步。

常州市住房和城乡建设局党委书记、局长彭峻介绍，常州坚持政府引导、市场运作、社会参与，一批民企积极参与国有资产项目盘活，实现企业增利、国企减负、政府税收、社会效益、人才引育多赢。其中，民营企业漫柏集团投入2亿元改造国有公司资产利用效率不高项目，打造“漫柏未来”人才社区；“栖西”人才社区将老旧小区的安置房和空置房集中改造，小区外立面焕然一新，小区公共设施也同步升级换代；“五星里”人才社区对工业老厂房进行改造提升，打造成充满活力的园区空间。

此外，针对人才多元需求、产业多元布局，常州开发了多样化公寓产品，覆盖择业青年、蓝领工人、白领人才、领军人才、外籍人士等各类人才。在户型上设置套间、单人间、多人间等多种房型。叠加实施青年人才“生活居住双资助”政策，本硕博人才来常可实现“三年免租”。特别是在产业园区配套建设人才公寓，广受企业和人才欢迎。

常州坚持在建好的基础上管好、用好，推动人才公寓从“基础保障性住房”向“全要素服务社区”转变。2023年12月10日，常州组建市住房租赁（人才公寓）行业协会，成立人才公寓行业党委，引导全市人才公寓产业健康有序发展。在人才公寓普遍设置自习室、人才书屋、社区便利店、共享厨房、运动场馆等配套设施，引入第三方专业机构开展技能培训、学习研讨、创业辅导、交友联谊等增值服务，用温暖、新颖的方式传递常州对人才的关爱，受到普遍欢迎。

“建设人才公寓是小切口，化解的是人才安居的大难题，折射的是常州不拘一格的‘大人才观’，赢得的是远超预期的溢出成效。筑巢引凤，人才公寓就是最好的巢。”常州市委组织部副部长、市委人才办主任吴寅介绍，青年人才纷纷介绍朋友同事“组团”入住，常州市人才公寓入住率保持在89%左右。

为了让人才无后顾之忧，常州优化政策牵引，变“锦上添花”为“雪中送炭”：持续升级迭代“龙城英才计划”政策，优化资金拨付节点，人才专项资金年均增长20%。设立“聚才贡献奖”，对入选国家和省人才计划的，给予1∶1配套奖励。遴选2名院士作为首批“龙城英才计划”战略人才，分别给予1000万元特别资金支持。全力推动“青春留常”，对青年人才实行生活居住双资助“直达补贴”“非申即享”，毕业生来常州就业缴纳社保后，相关补贴就通过后台数据比对，直接发放到个人社保账户。

完善人才礼遇，既“创新创业”也“安居乐业”。“我们还深化实施领导干部联系专家、联系企业、联系院校‘三联系’服务机制，定期走访，邀请高校教授、企业负责人等参加座谈。将每年农历正月初八设为‘常州企业家日’。构建全链条、全周期的人才服务体系，出台专门文件，实施人才礼遇机制。围绕战略顶尖人才、产业领军人才、创新创业人才，统筹全市各部门资源，集成提供‘惠才十项25条’礼遇服务，涵盖生活关怀、安居无忧、薪酬奖励、健康医疗、子女入学等各个领域，全力打造全国青年创新创业最向往城市。”吴寅信心满满。

（记者 苏雁 杜倩）

(责编：李昉、李依环)