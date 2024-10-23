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实验考古证实：中国蒸馏酒出现时间提前至西汉

2024年10月23日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：实验考古证实：中国蒸馏酒出现时间提前至西汉

记者从郑州大学历史文化遗产保护研究中心获悉，日前，该中心研究团队在前期研究的基础上，首次对海昏侯墓出土的蒸馏器进行仿制和模拟实验，证实其确实具有蒸馏酒的功用。这将中国蒸馏酒的技术实现可能性上推千年。

“这一新发现纠正了基于李时珍《本草纲目》中‘烧酒非古法也，自元时始创其法’的流行观点，将中国蒸馏酒的出现时间提前至西汉时期，改写了中国酿酒技术史。”郑州大学历史文化遗产保护研究中心主任韩国河说。

江西南昌海昏侯墓的酒具库中，曾出土一青铜蒸馏器，由天锅、筒形器、釜三部分组成。一直以来，学界对于其使用方式和蒸馏对象持有不同观点。

“蒸馏器可用于生产蒸馏酒，也可用于丹砂、花露的蒸馏提纯。”郑州大学历史文化遗产保护研究中心教授姚智辉表示，根据器物的形制和质地、原料反应的条件等，能够将蒸馏提纯丹砂、花露的可能性排除，“综合器物出土位置、残留物的信息、刘贺的身份背景以及器物结构设计，并以仿制装置使用不同原料进行实验，得到充分的实验数据后，可以确认这是一套早期蒸馏酒装置”。

研究团队还通过技术分析，确认了海昏侯墓出土蒸馏器中天锅的正确使用方式为把手向下。在此基础上，按照1：2比例仿制器物，分别以固态酒醅、液态啤酒和黄酒等为原料，进行釜中蒸馏、箅上蒸馏的模拟实验。

“实验结果显示，无论是箅上还是釜中蒸馏，每次都能得到现代意义上的蒸馏酒产品，且蒸馏效率均大于70%。”姚智辉说，海昏侯墓出土蒸馏器在大小、结构、使用方式、操作的连续性上，都符合和满足蒸馏酒生产的需要，不仅能保证蒸馏效率和产量，还能同时兼顾酒的口感和度数。

目前，上述研究成果已于全国中文核心期刊《中原文物》刊发。（记者袁月明）

(责编：李昉、李依环)

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