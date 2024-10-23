原标题：专家学者研讨推进多学科交叉融合

日前，来自北京大学、清华大学、北京师范大学等30多所高校和科研院所的400多名专家学者，在位于重庆的西南大学围绕心理学科如何面向社会现实需求、如何推进多学科交叉融合等问题，进行了深入探讨和交流。

“要做有温度的社会心理学，不能只关注模型、数据和论文。”中国科学院心理研究所研究员张建新说，心理学研究要立足服务社会服务人民，使心理学科发展符合人们对美好生活的期待和需求。

“心理学应该充分发挥交叉学科的优势。”浙江大学心理与行为科学系主任何贵兵介绍，从实践效果来看，多学科交叉融合既促进了心理学自身的发展，也为其他学科提供了研究视角和支撑。

心理学如何通过交叉融合促进自身创新？中山大学心理学教授高定国认为，可以从“走出去”和“请进来”两方面思考。一方面，心理学家走向其他学科领域，帮助解决他们的问题，比如人工智能和心理学交叉融合，通过认知神经科学等方法解决计算机领域的问题；另一方面，邀请其他学科的专家解决心理学领域的问题，“这种合作形式在心理学科发展史上屡见不鲜”。（记者黄汉鑫、张国圣）

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