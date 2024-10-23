原标题：湖南中医药大学：一地一策助力乡村振兴

金秋十月，湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇塘坪村油茶林下中药材及芳香植物试种科研基地，油茶林里套种的中药材长势良好，即将采收的金丝皇菊花开得格外灿烂。“春有白及花，夏有桔梗花，秋有金丝皇菊花，冬有油茶花。我们这里四季有花香，农民还能增加一份收入，日子越过越好！”基地负责人夏琳说。

塘坪村的变迁，得益于湖南中医药大学开展的校地合作。2023年11月，湖南中医药大学与邵阳市就中医药产业发展签订校县战略合作协议，建立全面战略合作伙伴关系。

此后，湖南中医药大学专家教授团队、职能部门负责人围绕医疗健康、中药材种植及加工等专题，多次前往邵阳市各县开展调研。“中医施药讲究一人一方，校地合作也应是一地一策。”湖南中医药大学党委书记戴爱国说。

经过多番调研和论证，邵阳县与湖南中医药大学共建“党建引领邵阳县油茶林下中药材及芳香植物试种科研基地”。2024年4月5日，邵阳县种下全县林下种植的第一棵中药幼苗。

邵阳县地处衡邵丘陵盆地西南边缘向山地过渡地带，以丘陵地貌为主，原本囿于田地有限而发展油茶林。如今，有了林下种植这个“高招”，油茶林和中医药成了黄金搭档，村上家家户户都谋划着双份收入。

“在湖南中医药大学人才、技术、渠道的指导下，邵阳县的种植、加工、产品研发都有了很大的提升。”在邵阳县中药材产业发展办公室负责人李春江看来，油茶种植和林下作物的结合，刷新了当地产业的新历史。目前，邵阳县21个乡镇村共创建32个林下经济中药材示范基地，9家中药材初加工企业，36家中药材种植专业合作社，18家家庭农场。中药材种植面积4.56万亩，产量5.24万吨，产值2.68亿元。

记者了解到，截至今年9月，湖南中医药大学与湖南省14个市州签订了战略合作框架协议，实现了与湖南国家中医药综合改革示范区先导区、试点县（市）合作“全覆盖”，与湖南所有市州合作“全覆盖”。还建成了国际杜仲研究中心、国际瑶医研究院、国际瑶药研究院、安仁枳壳研究院、湖南土家医药研究院等科研平台。

“中医药产业是绿色产业，也是富民产业，大有可为！”湖南中医药大学校长易刚强表示，该校充分发挥教育、科技、人才三位一体的优势，加强与湖南各区县的交流合作，着力打造服务地方经济和中医药事业的合作典范。

（记者 禹爱华 龙军 通讯员 万颖）

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