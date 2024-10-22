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白家庄小学科技节开幕 院士解码宇宙奥秘

2024年10月22日20:15 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月22日电 21日，北京市朝阳区白家庄小学本部北校“金鹏翱翔 科创未来”主题科技节开幕式举行。中国科学院国家天文台研究员、中国科学院院士、中国科学院大学天文与空间科学学院院长武向平走进“白小乐园”，为孩子们讲解关于宇宙的奥秘。

无响应 。校方供图

武向平院士为白家庄小学本部北校学生授课。校方供图

白家庄小学党委书记刘飞表示，科技的力量可以使当下和未来更美好，但需要努力去挑战自我。好奇心、探索性和创新性对于科学十分重要，学生在基础教育阶段要夯实知识基础，同时激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣。

宇宙是什么？宇宙从哪里来？我们在宇宙中是否孤独？在讲座中，武向平院士与同学们共同探讨了人类文明的进步与生命意义的探索，讲解了宇宙膨胀、大爆炸理论、暗物质和暗能量等科学概念。

武向平院士与白家庄小学本部北校学生交流。校方供图

武向平院士与白家庄小学本部北校学生交流。校方供图

据介绍，在本次科技节中，白家庄小学将举办多个科技社团活动以及以儿童学术启蒙为引领的跨学科主题课程。学校还将邀请校外老师进校带领孩子们进行科技小制作，设置各项科学体验活动等。（孙竞、实习生黄劭光）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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