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纪念中国人才学建立45周年学术研讨会在首贸易举行

2024年10月22日17:14 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月22日电 中国人才研究会人才学专业委员会2024年学术年会暨纪念中国人才学建立45周年学术研讨会日前在首都经济贸易大学召开。来自中国人民大学、北京师范大学、华东师范大学等30余所高校，以及中国人才研究会、中国人事科学研究院、北京教育科学研究院等科研院所、学术团体的专家代表参会并交流。

首都经济贸易大学党委书记王文举表示，人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑之一。首经贸坚持服务国家重大战略和首都经济社会发展，人才学学科主动融入新时代首都高质量发展大局，为推进新时代人才强国战略贡献了“经贸力量”。未来，首经贸将继续搭建高水平的理论与实践交流平台，大力促进政、产、学、研在人才学领域的交流、分享与合作，为我国加快建成世界重要人才中心和创新高地贡献力量。

中国人才研究会常务副会长、中国人事科学研究院院长余兴安提出，人才学创立45年以来，服务党和国家建设的能力不断提升，学科体系逐步健全发展，人才学研究队伍不断壮大。人才研究工作者要深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，为国家现代化建设和人才学学术发展做出更多贡献。

大会期间还举行了首都经济贸易大学第七届人才学年会。记者了解到，人才学年会是首经贸劳动经济学院人力资源开发与人才发展系（人才学系）发起并组织的学术活动，旨在凝聚各界精英的智慧与力量，共同促进人才学研究的规范化、学术化、科学化，推动人才学在新时代迈上新的台阶，至今已成功举办七届。

据悉，此次大会由中国人才研究会人才学专业委员会、首都经济贸易大学主办，首经贸劳动经济学院人力资源开发与人才发展系（人才学系）、北京市经济社会发展政策研究基地、劳动经济学会人才发展专业委员会承办，设置学科发展研讨会、主题主旨报告、期刊对话等环节，同期举行八场平行分论坛。（李依环、实习生黄劭光）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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