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希沃教学大模型2.0正式发布

2024年10月22日17:04 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月22日电 近日，2024希沃未来教育创新日活动举行。活动中，希沃教学大模型2.0亮相，该产品将作为全系列数字化产品及方案的核心技术底座，全面赋能教育领域。

视源股份董事、首席技术官杨铭说：“AI+教育的应用不止于大模型的技术突破，更重要的是做到真正让AI技术与教学、学习需求结合。希沃一直在探索，以激发每一位师生的创造潜力，去创造无限的可能。”

据悉，希沃教学大模型2.0在算力、数据、算法、场景方面得到了大量的扩展和优化。例如，希沃的产品即便拔掉网线、离开WiFi，也可以使用大模型的功能；更重要的是，数据可以存放在本地端侧，信息安全得到充分保障，为教育数据的保护筑起了一道坚实的防线。

基于希沃教学大模型2.0，希沃白板升级后实现了一键备课功能，课件可在生成阶段按照个性化需求进行修改。希沃课堂智能反馈系统2.0版本新增了语音识别功能，能够实时捕捉学生的发言与反馈，为教师提供更为详实的教学数据。

在高等教育领域，希沃发布了希沃品课2.0软件、智慧资源平台方案等，以“支持学、服务学、全面评、助力管”为目标，实现AI课堂摘要思维导图生成、智能评价等，助力高校的教学质量提升。

作为教育数字化应用及服务的提供者，希沃的产品已覆盖全国280万间教室，累计已服务超过800万教师。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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