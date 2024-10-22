人民网北京10月22日电 北京语言大学举行国际中文教师教育60周年暨教师教育学院60周年院庆典礼。当天，北京景山学校“北京语言大学实习实践基地”“北京语言大学优质生源校”、北京语言大学“国际中文教材研发中心”正式揭牌。

北京语言大学校长段鹏表示，教师教育学院60年砥砺奋进的历程，就是北京语言大学传承红色基因、服务国家重大战略的缩影，也是北京语言大学历代全体师生自强不息、实干笃行的缩影。站在新的历史起点上，学院要以更加坚定的信念和更加饱满的精神，以60周年院庆为契机，以更强的责任感和使命感擦亮北语“金字招牌”，实现国际中文教师教育高质量发展的新跃升，为教育强国建设作出更大贡献。

世界汉语教学学会秘书长宋永波表示，未来，世界汉语教学学会将在国际中文教育标准体系建设、数字化发展、教师队伍建设、打造品牌矩阵等领域继续与北京语言大学进行密切合作，共同推动教育对外开放，助力教育强国建设，促进国际理解，为全球国际中文教育事业发展贡献更多中国力量和中国智慧，共创国际中文教育的美好明天。

北京语言大学教师教育学院院长施家炜介绍了学院的历史传承、发展和取得的重要成就。她表示，学院未来将初心不改，以教师神圣之责，担负起新时代所赋予的教育使命，坚持高起点谋划、高标准要求、高质量发展，在基础理论研究、专业内涵建设和理论实践探索等方面继续深耕，培养应新时代要求的德才兼备的国际中文卓越教师和中文国际传播卓越人才。

据悉，近期，北京语言大学教师教育学院还将组织开展第二届国际中文教师教育高峰论坛、首届“中文国际传播”学术论坛暨首届国家基础学科拔尖学生培养基地学术研讨会、“语通世界，教启未来”60 周年联欢晚会等系列学术文化活动。（李依环、实习生田怡婷）

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