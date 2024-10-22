原标题：“朝着更加公平、稳定与繁荣的国际秩序迈进”

“当今世界正处在一个重大历史转折点，这激发我们对全球发展与治理体系变革进行深入思考。”南非共产党总书记索利·马派拉在第二届通州·全球发展论坛开幕式上的发言引起在场嘉宾的共鸣。

面对变乱交织的世界，各国应如何凝聚共识，寻找危机解决之道？10月18日至20日，来自40多个国家的千余名嘉宾在论坛上围绕“构建发展共同体，共创人类新时代”主题，碰撞思想火花。在“构建全球经贸新秩序”“全球南方国家现代化”“构建全球发展新模式”等11个分论坛上，“多边主义”成为高频词。嘉宾们纷纷呼吁重振多边主义，推动全球治理变革完善，共同朝着更加公平、稳定与繁荣的国际秩序迈进。

“中国经济转型是多边主义带来积极效应的典型案例。”国际金融论坛联合主席、联合国大会主席理事会主席韩升洙表示，2001年，中国加入世贸组织，融入了全球市场，促进了中国经济的快速发展，也让中国在全球供应链中取得了举足轻重的地位。他强调，多边主义在塑造全球经济格局中发挥着关键作用，使各国不论大小均能在这个联系紧密的世界中实现共同发展。

然而，当前地区局势持续紧张，全球经济复苏乏力，单边主义、保护主义肆虐，经济全球化遭遇逆流。在百年未有之大变局中，应如何践行真正的多边主义？

“推动全球治理体系改革才能更好地践行多边主义。”中国银行研究院院长陈卫东认为，当前环境下，单边主义与多边合作的冲突、新兴市场国家与西方国家话语权的不匹配、全球治理的公共属性与西方霸权的矛盾等，构成了现行全球治理体系的核心矛盾。这些矛盾阻碍了多边主义的进一步推进。因此，推动全球治理体系改革至关重要，世界各国应在制定国际规则方面加强沟通与合作，提升政策协同程度及标准的统一性，强化风险监管与应对机制，改革原有积弊，为多边主义发展破除障碍。

唱响多边主义强音，离不开全球南方的力量。在中联部研究室主任、世界政党研究所所长金鑫看来，全球南方国家实现现代化是当今世界强化多边主义的重要途径。他认为，全球南方国家的现代化加速了全球力量的多极化、推动了全球发展模式的多元化、维护了文化和价值观念的多样性。

论坛上，外国嘉宾们高度赞扬人类命运共同体理念和“三大全球倡议”，认为中国提出的共建“一带一路”倡议向全球提供了优质的国际公共产品，推动和支持着全球南方国家探索符合本国国情的现代化路径，这是践行真正的多边主义的生动实践。

“尼泊尔和中国是山水相连的好邻居、守望相助的好朋友、共谋发展的好伙伴，双方在共建‘一带一路’倡议中开展了大量务实合作。”尼泊尔国际关系研究所执行委员、研究员萨姆拉特·什雷斯塔说。

中国人民大学党委常委、副校长支晓强认为，共建“一带一路”倡议不仅是一项经济倡议，更是全球治理的关键平台，“一带一路”倡议致力于打破贸易壁垒，通过推动全球贸易和投资自由化，成为全球经贸格局重塑的引擎。同时，“一带一路”倡议提高了发展中国家在全球治理中的话语权，平衡了全球经贸秩序。“展望未来，共建‘一带一路’倡议的高质量发展将为推动世界经济的持续繁荣和区域合作的深入发展贡献力量”。

（记者 阮紫嫣 王天扬 闫丛笑）

(责编：李昉、郝孟佳)