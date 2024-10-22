论坛现场。中国传媒大学供图

人民网北京10月22日电 （记者李依环）第三届融媒体与国家治理论坛20日在中国传媒大学举行。论坛由中国传媒大学与中国新闻文化促进会主办，中国传媒大学政府与公共事务学院、中国传媒大学国家治理研究院与中国传媒大学科研处承办，主题为“人工智能与数字公共治理”。

中国新闻文化促进会会长张首映表示，在数字大航海时代，实现数字公共治理，更需要凸显文化自信、展现文化自强。希望各位专家在论坛期间集思广益、凝聚共识，为推动人工智能与数字公共治理高度融合、实现中国式现代化贡献公共管理学界的智慧和力量。

中国传媒大学党委常委、副校长杨懿表示，今年，中传启动了“人工智能行动计划”并作为重点任务，同时以传媒为核心新增人工智能相关招生专业。未来，学校将进一步推进人工智能与各学科的建设发展深度融合，建设立体化、多层次、全覆盖的人工智能课程体系，以适应未来人才需求。

中国传媒大学政府与公共事务学院院长庞亮谈到，当今时代，随着新一代人工智能技术的迅猛发展，人工智能在国家治理现代化中的应用变得愈发显著。人工智能的应用为公共管理者提供了新的可能性，正在成为公共治理创新的关键驱动力。

主论坛环节，来自中央党校（国家行政学院）、北京大学、香港中文大学、美国乔治华盛顿大学等单位的专家学者围绕“数字治理”等话题进行主题发言。分论坛环节，与会人员围绕人工智能赋能公共政策与公共服务优化升级、人工智能赋能数字媒体与文化产业创新发展等主题进行交流与分享。

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