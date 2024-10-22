原标题：广西“00后”女孩追“蜂”人 守护乡村甜蜜事业

日前，在广西柳州市柳城县东泉镇中段村上中段屯桉树林下，摆放着100余个方方正正的蜂箱，成群结队的蜜蜂围着蜂箱飞舞。身着防蜂服的“00后”女孩吴素英打开蜂箱盖子，取出结满了蜂巢蜜的蜂脾，展示她的“甜蜜”成果。

吴素英查看蜂蜜产蜜情况。汤晓逵 摄

2001年出生的吴素英，生长在当地一个养蜂家庭，从小就喝着蜂蜜长大。为了获得口感好的蜂蜜，需要根据各地花季不断迁移蜂箱，吴素英从小就跟随父母走南闯北养蜂，足迹遍及广东、海南、吉林等地。

在耳濡目染和亲身实践下，吴素英逐步掌握成熟的养殖技术，成为家中第四代养蜂传承人。吴素英说，南方养蜂大多是花蜜，花香浓郁、口感纯正，他们家里主打的特色是冬日的药花蜂蜜。

吴素英展示被蜜蜂蜇过的双手。汤晓逵 摄

“我们利用蒲公英、苦楝皮、使君子等天然植物的抗菌和驱虫特性，将它们按比例搭配制成中草药喷洒在蜂箱中，以达到防治蜂螨的目的。”谈及养殖技巧，吴素英说得头头是道。除了父母养殖的蜜蜂，吴素英自己在山中养殖有20余箱中华土蜂，一有空就往山里钻。

2021年，吴素英考入北京科技大学天津学院。吴素英带着自家的蜂蜜来到学校，舍友尝了后直夸太香了。吴素英灵机一动，带着自己的蜂蜜参加学校举办的创业市集活动，连续几个晚上都在短时间内销售一空，这让她对养殖蜜蜂更加有信心。

大学闲暇之余，吴素英还在网络开辟自己的甜蜜赛道。她利用新媒体直播销售自家蜂蜜，并上传自己在家乡拍摄的养蜂视频教授养殖技巧，得到网友的大量关注和点赞，短短2个月内涨粉5000余人。

吴素英在网络平台直播介绍蜜蜂和养蜂情况。汤晓逵 摄

在老师的推荐和指导下，吴素英和其他14名同学组建团队，参加2024年“挑战杯”天津市大学生创业计划竞赛。吴素英的团队帮助蜂农销售蜂产品2万余斤，订单800余单，价值100余万元，不仅增加了蜂农的收入，还直接带动就业10人，间接带动就业200余人。

在自己的追“蜂”路上，吴素英积极向前辈学习，增长见识。2023年，吴素英成功加入中国养蜂协会，成为其中的一名会员。吴素英的蜂蜜已取得蜂蜜商标、营业执照和食品经营许可证，正在为中草药防治蜂螨技术申请专利。

“下一步，我打算考‘三支一扶’岗位，以三农和乡村振兴作为我的发展方向，继续把我的养蜂甜蜜事业继承发展下去。”今年已大四的吴素英，对未来的规划如是说。(汤晓逵 张琳)

(责编：郝孟佳、李依环)