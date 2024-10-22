人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

丰富赛事供给 搭建成长舞台（特写）

本报记者 刘硕阳
2024年10月22日09:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　由短跑名将苏炳添参与建立的广东省速度能力研究重点实验室迎来了几名特殊的客人，韩信等年轻短跑运动员在这里进行了一系列专业、细致的测试。

　　尽管只有12岁，但韩信已经在田径赛场崭露头角。在今年8月举行的2024WSE田径公开赛深圳站比赛中，他夺得U12（12岁以下）男子100米冠军，以11秒49的成绩刷新了该组别的赛会纪录。

　　小小年龄跑出优异成绩，韩信带给人们惊喜。“他在今年6月举行的第二届广东省小学生田径锦标赛中跑出11秒63，在8月进行的深圳市运会上又跑出了11秒48……”作为韩信的教练，深圳翠园东晓教育集团体育教师张城玮记录着他的成长轨迹。

　　韩信参加WSE田径公开赛，实属偶然。今年暑假，张城玮带学生前往长春参加全国中学生田径冠军赛，韩信还不是中学生，因此不具备参赛资格。“他暑假这两个月没什么比赛，正好WSE田径公开赛在深圳举办，我就给他报名了。”张城玮说。

　　打造优质赛事，填补青少年选手参赛的“空档期”，是WSE田径公开赛创办者莫冬科的初衷之一。“赛事体系应该是金字塔结构，基层赛事越多，‘塔基’越牢固，‘塔尖’才能越高。我们希望通过办赛为青少年选手铺路，帮助他们积攒经验、提升状态、蓄力未来。”莫冬科说。

　　WSE田径公开赛自2022年创办后，影响力日积月累，2024赛季已扩展到80余站，韩信等优秀选手相继涌现。莫冬科介绍，几乎每站比赛，都有体校教练前来看比赛、挑苗子。

　　新学期开始后，韩信升入初中，他把主要精力放在学习上。“以后是进专业队，还是边学习边训练，他有多种选择，我们会尽力创造条件。”张城玮说。为青少年成长汇聚多方力量，无数像韩信一样心怀体育梦想的孩子，人生的阶梯将更加坚实。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月22日 17 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部