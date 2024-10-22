本报记者 刘硕阳

由短跑名将苏炳添参与建立的广东省速度能力研究重点实验室迎来了几名特殊的客人，韩信等年轻短跑运动员在这里进行了一系列专业、细致的测试。

尽管只有12岁，但韩信已经在田径赛场崭露头角。在今年8月举行的2024WSE田径公开赛深圳站比赛中，他夺得U12（12岁以下）男子100米冠军，以11秒49的成绩刷新了该组别的赛会纪录。

小小年龄跑出优异成绩，韩信带给人们惊喜。“他在今年6月举行的第二届广东省小学生田径锦标赛中跑出11秒63，在8月进行的深圳市运会上又跑出了11秒48……”作为韩信的教练，深圳翠园东晓教育集团体育教师张城玮记录着他的成长轨迹。

韩信参加WSE田径公开赛，实属偶然。今年暑假，张城玮带学生前往长春参加全国中学生田径冠军赛，韩信还不是中学生，因此不具备参赛资格。“他暑假这两个月没什么比赛，正好WSE田径公开赛在深圳举办，我就给他报名了。”张城玮说。

打造优质赛事，填补青少年选手参赛的“空档期”，是WSE田径公开赛创办者莫冬科的初衷之一。“赛事体系应该是金字塔结构，基层赛事越多，‘塔基’越牢固，‘塔尖’才能越高。我们希望通过办赛为青少年选手铺路，帮助他们积攒经验、提升状态、蓄力未来。”莫冬科说。

WSE田径公开赛自2022年创办后，影响力日积月累，2024赛季已扩展到80余站，韩信等优秀选手相继涌现。莫冬科介绍，几乎每站比赛，都有体校教练前来看比赛、挑苗子。

新学期开始后，韩信升入初中，他把主要精力放在学习上。“以后是进专业队，还是边学习边训练，他有多种选择，我们会尽力创造条件。”张城玮说。为青少年成长汇聚多方力量，无数像韩信一样心怀体育梦想的孩子，人生的阶梯将更加坚实。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 17 版）

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