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多方合力，托举体育梦想

——“关注青少年体育”③

2024年10月22日09:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　满足运动需求、发掘体育人才、完善培养体系——

　　管好用好体育培训机构

　　本报记者  陈晨曦  刘硕阳

　　2024年湖北省社会俱乐部运动会日前在咸宁市落下帷幕，来自156个体育俱乐部的2000余名青少年参加了田径、跆拳道、拳击、乒乓球等项目的角逐。

　　发展青少年体育，社会俱乐部和培训机构起着重要作用。国家体育总局竞技体育司司长张新表示，近年来，各地青少年体育培训产业发展迅速，机构数量增加，培训内容丰富新颖，不断满足青少年日益增长的运动需求。

　　据统计，国内共有3万多家青少年体育培训机构，如何管好用好这些机构？国家体育总局先后印发了《课外体育培训行为规范》《关于进一步规范和发展体育培训的意见》等文件，指导各地体育行政部门研究出台体育类培训机构的设置标准，逐级压实监管责任，初步形成监管政策框架。

　　多地探索行之有效的经验做法。为更好保护消费者的权益，河北、江苏、浙江等地建立了“白名单”制度。在河北张家口，当地体育局统计了130多家校外体育培训机构的培训内容和服务学校，规范课程安排。“通过对青少年体育培训的不断规范，努力实现行业的健康有序发展，让家长花钱放心、孩子练得开心。”张新说。

　　青少年体育培训机构是培养体育人才的重要渠道。青岛鲲鹏足球俱乐部从2011年起深耕少儿足球培训领域，俱乐部总经理吴建滨介绍，俱乐部业务分为三个层面：一是与学校合作，派出教练进校授课，帮助学校组建足球队、设立兴趣班；二是面向社会招生；三是通过校园和社会的选拔体系，将运动能力强、有踢球意愿的青少年组成梯队，为他们提供专业训练。经过十几年发展，该俱乐部培养的球员入选山东泰山、上海申花、武汉三镇等中超俱乐部。

　　即使是田径等职业化程度较低的项目，也因社会力量的加入而不断壮大。广东省田径协会数据显示，在广东省U系列田径赛事的参赛注册单位中，社会注册单位多达178家，其中包括65家俱乐部、99家学校和14家社会组织。

　　社会力量参与发展青少年体育，有助于完善后备人才建设体系，也为学生的发展提供了更多选项。张新表示，体育培训机构已成为青少年参与体育锻炼、学习体育技能、提升竞技水平的重要途径。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月22日 17 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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