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微专业缘何受热捧（人民时评）

孟繁哲
2024年10月22日09:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　丰富多样的微专业课程，为人们拓宽视野、提升自我、丰富生活提供了新的选择

　　

　　前不久，北京林业大学开设的自然教育微专业迎来首批新生，54名学生中有35名来自校外。按照课表安排，周末的一天里，学生们会学习自然环境解说、遗产保护与传承、自然教育资源学等11节课。

　　微专业，指的是高校在学生的主修专业目录之外，围绕某个特定学术领域、研究方向或职业素养开设的一组课程，供在校学生或社会人士选修。近年来，不少高校都开设了微专业。这些课程人气很旺，受到许多学生和上班族的欢迎。

　　微专业不是学历教育，完成课程也不发学位证，何以收获高人气？“能学到时髦的真本事”，一名高校老师的话，道出微专业受欢迎的重要原因。比如，浙江大学、复旦大学等6所高校，联合国内人工智能头部科技企业，推出“AI+X”微专业，助力学员学习我国自主研发的编程平台。又如，通过北京林业大学自然教育微专业学习后，学员能更好掌握自然教育师的专业技能，为后续从事相关工作打好基础。数据科学与思维、短视频与数字文化传播、时尚影视制作……丰富多样的微专业课程，为人们拓宽视野、提升自我、丰富生活提供了新的选择。

　　微专业受到热捧，映照着当代青年水涨船高的精神文化需求。联合国教科文组织的一项研究表明，20世纪八九十年代，许多学科的知识更新周期缩短为5年；进入21世纪，周期继续缩短为2到3年。如今，为了应对“知识爆炸”，对抗“知识老化”，越来越多人通过微专业课程、慕课等途径主动学习，加快知识更新、优化知识结构、拓宽眼界视野。

　　同时，微专业的关键课程一般在5至10门，主要安排在周末或工作日晚上，这种“小而精”的课程为选修者提供了较为灵活的时间选择。和许多青年热衷于上夜校的风潮一样，微专业的走红同样为人们享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活写下生动注脚。

　　也要看到，作为一种新的文化供给模式，微专业尚处于摸索阶段，亟须解决课时少、授课深度有限、课程系统性弱等问题。

　　一方面，应在丰富课程内容、拓宽授课形式上下功夫。比如，在齐鲁工业大学“啤酒酿造”微专业学习过程中，学生先在线上学习酿酒基本理论，再实地开展酿酒实践，既有乐趣又有学识收获。

　　另一方面，应完善学习效果评价体系，提升微专业学分和结业证书的社会认可度，从而激发更多人的学习热情。从实践看，紧盯群众需求，提升供需匹配程度，才能让课程内容更加贴近人们的生活，获得更多人的喜爱和欢迎。

　　放到更大视野来看，微专业受热捧，也折射人民群众对公共文化服务提档升级的新期待。辽宁沈阳在城市更新中，依托废弃锅炉房、老旧历史建筑等建设“城市书房”，更好满足阅读需求；浙江美术馆利用数字技术，推出沉浸式线上展览，让更多人感受到艺术的魅力；多地博物馆在游客高峰期延长开放时间，增加讲解场次，确保服务质量……坚持需求导向，提供更多个性化、精细化的公共文化服务，全社会的文化获得感就能持续提升。

　　面向未来，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，必能把文化的灯火拨得更亮，为人们的精神世界提供更丰厚的滋养。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月22日 09 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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