原标题：让国防教育浸润人心

国防教育是建设和巩固国防的基础，是增强民族凝聚力、提高全民素质的重要途径。自9月21日新修订的国防教育法正式施行以来，各地各部门组织开展了丰富多彩的普法宣传活动，着力提高全社会的国防意识、增强全体人民的国防素养。

国防教育法规定，各地区、各部门应利用重大节日、纪念日等广泛开展群众性国防教育活动。从全民国防教育日到烈士纪念日再到国庆节，各地各部门充分利用“全民国防教育月”等契机，推动国防教育活动走深走实。

今年的9月21日是第24个全民国防教育日。当天11时35分，上海市上空鸣响防空警报。防空警报试鸣期间，上海国防动员部门组织开展以城镇居民、居民区为重点的疏散演练。伪装防护、无人机巡逻引导、消防灭火……不同课目的演练，着力提高民众疏散掩蔽能力、重点单位综合防护能力和人防专业队伍救援能力。

在第11个烈士纪念日到来之际，山东青岛举行“英雄在我心中”主题活动，通过思政大课堂宣讲、抗战主题展参观、红色拓印等形式，缅怀先烈事迹、增强国防观念。

今年国庆节期间，革命圣地延安推出丰富多彩的文化展演，通过互动体验让游人“置身”红军长征、大生产运动、东渡黄河等历史现场，深入感悟红色精神。

国防事业事关全体公民。新修订的国防教育法对国家机关、企事业单位、具有国防教育功能的博物馆等单位的社会国防教育内容作出规定，要求结合征兵工作开展国防教育。

从机关到企业，从社区到乡村……各地各部门以“线上宣传+线下活动”“主题宣讲+文艺展演”等方式，推动国防观念在全社会生根发芽。

海南省有关部门深入美兰机场等重点单位，通过“观影+讲座”的形式，为职工们讲解国防的重要性及深远意义，引导广大干部员工增强国防法治观念。

广东部分地市将国防教育课纳入中青年干部培训班的“必修课”，组织新录用公务员、选调生进行国家安全、野战急救、防暴演练等国防教育培训。

在新疆，多地政府机关工作人员走上街头，向群众发放国防教育宣传资料；塔城地区、和田地区、克拉玛依市等地还组织盛大的秋季入伍新兵欢送仪式，大力倡导光荣入伍、参军报国的良好风尚。

辽沈战役纪念馆、淮海战役纪念馆、平津战役纪念馆推出“三馆联动”宣教模式，以红色情景剧等形式再现三大战役的历史瞬间，凝聚观众关心国防、热爱国防的思想共识。

学校国防教育是全民国防教育的基础。在贯彻落实新修订的国防教育法的过程中，各地各部门以青少年群体为重点，着力创新宣教形式，把国防教育融入课堂内外。

“稍息！立正！”在响亮的口令声下，一排“小战士”身着迷彩训练服，在江西吉安吉州区庐境园社区的国防科技科普驿站开始军事训练课程。在社区国防科技科普驿站中，孩子们可以通过VR技术体验火箭组装过程，了解武器装备等国防知识。

“没想到小区里就有这么精彩的国防宣传角，让我们在家门口就扎扎实实地上了一堂国防教育课。”第一次带着小孩走进国防科技科普驿站的市民郭华强说。

北京西城区开展全民国防教育进校园暨国防教育“开学第一课”活动，以国防宣传活动、走进军营、与退役军人交流等“1+N”的授课方式开展国防教育。

重庆市打造以“青春红岩”为主题的沉浸式思政课堂，借助AI技术实现与先烈们的时空对话，创新的舞美设计与表演方式直接将在场学生带入解放前夕的重庆，身临其境体悟红岩精神。

烈士纪念日期间，云南师范大学组织师生在西南联大旧址举办仪式，缅怀革命英烈并敬献花篮。西南联大博物馆还为社会各界提供纪念活动主持及参观讲解服务，开通网上向烈士敬献鲜花活动。

贵州利用“开学第一课”暨送法进校园活动的契机，面向学校师生群体进行国防知识教育；山西长治举行国防教育竞技大赛，近230名不同年龄段的选手同场比拼国防技能；广西革命纪念馆举办主题为“青春如火·国防有我”的青少年国防教育专题活动，普及国防历史和科技知识……一系列贴合青少年身心特点的宣传教育活动，不断增强青少年关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的思想自觉和行动自觉。

（新华社北京10月21日电 记者白阳）

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