彭训文 王苇杭

不久前，2024年世界青年发展论坛数字发展主题论坛在重庆举行。4名中外青年将他们入选全球青年发展行动计划首批100个典型项目的成果和个人故事带到了论坛上。这些项目以创新为驱动力，利用数字手段探索解决社会关切问题，是中外青年积极参与社会实践的生动体现。

帮助青年作出合适的职业选择

“我们的使命是让年轻人有机会过上充实而健康的生活，通过创建人与人之间的联系，让学员作出有根据的职业选择。”来自匈牙利的艾斯特·雅各布在演讲时，充满了自信。作为匈牙利“连接”协会项目负责人，她和团队的志愿者致力于帮助年轻人搭建起梦想与职业生涯的“连接”之桥。协会成立9年来，已经帮助5000多名学生对未来职业做好规划。

“许多人在懵懂的状态下开启了自己的职业生涯，甚至在错误的职业道路上奋斗了很长时间后才发现，‘这不是我想做的事情’。”雅各布介绍，根据他们的研究，学生们在选择职业的时候，可能是基于某些印象，对自己的能力认识不足，但没有人在他们上学时就帮他们做有意识、有根据的职业选择。

为了减少类似情况出现，雅各布和团队定期组织各类职业活动项目、搭建学生与各类岗位的交流平台。例如，导师项目通过将中学生和特定领域已经工作的年轻专业人士建立联系，旨在帮助高中生做好职业规划。在4个月的课程中，每个学生和他的导师每周都要见面，一起参观大学，“与老师交谈，可以作出合适的职业选择”。

“八九年前，我就是这个项目的参与者，我的导师提供了很多信息，像朋友一样陪伴我、支持我做各种决定，自那以后，我的职业道路改变了，变得更加冷静、更加自信。”雅各布说，她希望更多青年和学生参与进来并因此受益，也希望他们的故事能够激励更多青年做好职业规划。

用虚拟现实技术“飞越”重庆

“当戴上我手上的这个头圈之后，无论你身在世界上任何一个地方，都可以沉浸式体验到重庆美丽的解放碑，领略街头的繁华。”手持虚拟现实（VR）眼镜，重庆云威科技有限公司首席执行官李力在演讲台上描绘他构建出来的“数字重庆”。

李力从小在重庆长大，对这座城市有深厚感情，在他读大学期间，接触到虚拟现实技术。他发现这项技术不仅有意思，同时也能给人带来全新的视觉体验。正是这种魅力，激发了他大胆的想法：何不通过虚拟现实技术进行数字化再加工，将重庆这座美丽的山水之城，以一种全新方式展现在人们眼前？

2018年，李力带领团队研发出以重庆城市文化为主题的VR智慧旅游科技项目——“飞越解放碑”。参观者戴上4K高清VR眼镜、坐在大型动感设备上，就可以享受沉浸式的旅游VR体验，在解放碑上空尽情“飞越”。这一作品在中国国际智博会和美国国际消费类电子产品展览会上推出后，广受欢迎。

“数字技术是推动青年可持续发展和成长的强劲动力。”李力说，他相信虚拟现实不仅仅是一项技术，更是一项有助于传承文化和历史的工具。他和团队正在积极探索利用新一代生成式人工智能技术，自动化地创造虚拟和现实当中所需的3D内容和场景，“这将极大地提高我们的创作效率，也为更加广泛的青年创新提供灵感和可能”。

用废弃材料重新定义时尚

“时尚在很多人眼中是一个熠熠闪光的美丽世界，但大家不知道的是，这份美丽和创意是有代价的——时尚产业会产生很多污染。”来自波黑一家服装设计公司的时装设计师马尔科·波特科扎拉奇，讲述了自己为何投入时尚行业。一次，他目睹了一条牛仔裤从生产到销售消耗的水量之后，毅然决定要让自己的设计实现“可持续”。

为了不浪费更多原料，波特科扎拉奇开始收集废弃物，并以此作为设计材料。这些废弃物包括人们想要扔掉的旧衣服，家具行业的废弃物等。他经过精心设计，处理后做成衣服，并邀请一些知名人士试穿，逐渐有许多消费者了解他的品牌和时尚理念。他还积极利用数字技术，在社交媒体上传播自己的故事，邀请网友捐赠旧衣服并制作成新的时尚系列产品。

“如果我们更长远地将留给后代的东西纳入考虑范畴，就有许多事情需要被改变。”波特科扎拉奇认为，这种改变不仅需要设计师的努力，更需要社会各方的关注。

为年轻企业家提供支持

“我一直想改变世界，我想很多人在生命中的某个时刻都会有这个想法，你想改变你的世界吗？”作为黑山青年企业家联盟主席，乌罗施·布拉托维奇说，他一直想为那些有好方案的年轻人提供支持。

布拉托维奇专注于解决年轻企业家在创业过程中面临的各种挑战。“许多年轻企业家在推动可持续发展目标方面发挥着重要作用，他们是贡献者，是快速的推动者，比如应对高失业率、高污染等。”他说，当这些具有积极社会影响的企业遭遇困境时，他的团队会积极介入，帮助他们克服眼前的障碍。“支持年轻企业家就是在支持更多的年轻人，从而推动全球的可持续发展。”

两年前，布拉托维奇发起一项名为“漂移”的创业项目，项目通过培养青年创业观念，推动青年参与社会事业，从而为社会公共问题寻找可持续的解决方案。已经落地的项目涉及可持续时尚、共享车位、移民劳工平台和儿童教育卡等领域，每个项目都代表对于一个紧迫社会问题的积极关注。

“看到世界各地的年轻人都在为改变世界而努力，这是非常激动人心的！”布拉托维奇说，“希望我们的创新项目可以成为具有参考价值的范本，帮助更多青年朋友和机构组织，为人们创造一个更具韧性、更可持续的未来。”

(责编：郝孟佳、李依环)