原标题：南华大学成立科技进步与安全研究院

南华大学科技进步与安全研究院19日正式揭牌成立，开启了该校人文社会科学发展新篇章。

10月19日，南华大学科技进步与安全研究院正式揭牌成立。南华大学供图

揭牌仪式上，南华大学党委书记高山介绍了南华大学的基本情况、历史沿革、办学特色及未来发展方向。他强调，在学校发展历程中，文化精神、文化发展、文化建设尤为重要。南华大学肩负着为国计民生培养高素质人才的历史使命，必须发展好人文社会科学，增强人文社会科学认同感。他希望南华大学科技进步与安全研究院遵道而行，莫辞劳苦走向快速发展，为南华大学人文社会科学研究注入新的活力，推进学校人文社会科学大步前进。

据了解，南华大学科技进步与安全研究院将依托学校多学科资源，加强文、史、哲、理交叉学科的交流合作，面向中国科技进步和科技安全重大前沿问题，立足国家重大战略和湖南区域社会经济发展中所面临的深层问题和急迫问题，建立一流的跨地域、跨学科的创新和应用体系，开展深入研究，将理论创新成果转化为可行性政策建议，建设好高端智库。

高山邀请中国社科院国家文化安全与意识形态建设研究中心主任、中国历史唯物主义学会会长侯惠勤，华南师范大学马克思主义学院陈金龙两位专家与南华大学科技进步与安全研究院院长马雷一同为“南华大学科技进步与安全研究院”揭牌。(杨昌玲 吕东雪)

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