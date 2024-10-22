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多维创新激活历史记忆

——重庆市文物考古研究院探索“考古+”发展新路径

雍 黎
2024年10月22日08:50 | 来源：科技日报
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原标题：多维创新激活历史记忆

青少年在重庆市文物考古研究院学习修复知识。受访单位供图

青少年在重庆市文物考古研究院学习修复知识。受访单位供图

戴上3D眼镜，瞬间穿梭时空长廊；漫步于文物标本间，巴渝文化的深厚底蕴触手可及；参与文物修复，那份历史的重量与珍贵在指尖流转……坐落于重庆市渝中区的重庆市文物考古研究院（以下简称“文物考古研究院”），凭借其“三馆一院”的创新文物活化体系，搭起文物与市民沟通的桥梁，也成了山城文化地图上新晋的网红打卡地。

记者近日从重庆市文物局获悉，文物考古研究院“开放考古遗产资源，推动文物活起来”项目入选了首批国家文物局2023年度文物事业高质量发展案例。

让古老遗产焕发活力

文物活化，核心在于创新利用。在这里，“三馆一院”——重庆考古虚拟展示体验馆、重庆考古标本陈列馆、重庆故事馆及枇杷山书院，共同编织成一张集展示、体验、教育、休闲于一体的文化网络。以此为依托，文物考古研究院不断探索“考古+”创新发展的新路径。

记者步入重庆考古标本陈列馆，仿佛踏入了历史的长廊。为了让尘封的文物重见天日，这里独创“透明库房”概念，采用“半藏半展”模式，通过《巴风渝韵》《美石美刻》《春秋不朽》三大展览，精心呈现了2280件珍贵文物标本，系统呈现了重庆地区从古至今的文化发展脉络。

在考古虚拟展示体验馆，科技力量被发挥得淋漓尽致。3D全息投影、全景五面屏、三维立体吸附式文物修复益智教具、巴人AR换装游戏……一系列高科技互动体验项目让公众仿佛置身于真实的考古现场；在红外捕捉、雷达跟踪等多种技术的加持下，考古现场、文物标本三维数字化重现，让公众通过沉浸式、互动式模拟，体验考古发掘的乐趣。

此外，生物考古与文物修复透明工作坊的设立，更是将重庆科技考古的成果直观展现给公众。这里不仅展示生物考古的奥秘与现代动植物标本，还全流程展示文物修复过程。孩子们在这里体验模拟修复，不仅学会了修复知识，更在过程中培养了细心与耐心。前来体验的学生李如许说：“亲手触摸历史，让我深刻感受到历史的鲜活与温度。我们要将文物修复技术好好传承下去。”

文物考古研究院还携手8所中小学，创立重庆考古联盟校，组建“重庆考古少年团”，通过考古研学、历史科普等活动，让青少年在实践中领略考古的魅力。自启动以来，“重庆考古”系列研学项目已举办超过150场活动，吸引超过8万名参与者，在巴渝大地掀起了一股文物考古学习体验的热潮。

让考古与大众心灵相通

在文物考古研究院，不仅文物与公众紧密相连，连历史建筑也焕发出新的生命力。周末时光，枇杷山书院成为市民的热门去处，一杯咖啡、一本好书、一场讲座，让这里成为知识与文化的交流胜地。

“枇杷山书院不仅为考古专业人员和考古爱好者提供阅读交流空间，也吸引了越来越多的市民游客前来打卡参观。”文物考古研究院公众考古中心主任吴广说，作为重庆首家考古类书院，枇杷山书院依托中共重庆市委会办公大楼旧址报告厅改造而成，藏书量达3万余册，免费向公众开放。它吸引了大量市民游客前来打卡，成为连接考古与大众的文化桥梁。

通过IP授权，文物考古研究院还巧妙利用文物建筑，打造出“重庆故事馆·枇杷山宝库”综合文旅项目。其涵盖青少年考古研学、文物修复体验、考古文创开发等多种业态，为公众提供了丰富多彩的文化盛宴。

文物考古研究院推出的原创红色党建剧《无声的英雄》与沉浸式悬疑话剧《雾起江州》，更是以艺术的形式，再现了重庆丰富的历史文化底蕴，为公众营造了一个个充满魅力的公共文化空间。

文物考古研究院院长白九江表示，未来，该院将继续深耕考古研究与文物保护，推动文物、文创、文旅的深度融合，让重庆考古形象更加亮丽，让巴渝文化更加生动，让文旅融合之火更加旺盛，共同见证优秀传统文化的时代复兴。

（记者 雍 黎）

(责编：郝孟佳、李依环)

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