原标题：新技术攻克锂电池灭火难题

锂电池的安全问题不仅关系到个人的生命财产安全，更关系到国家能源战略的顺利实施。记者21日从中国科学技术大学先进技术研究院了解到，由该院孵化的中科永安（安徽）科技有限公司实施的新一代智能化环保型压缩空气泡沫高效灭火技术工程化研发项目，近日通过安徽省重大科技成果工程化研发项目验收。该技术通过优化泡沫生成与喷射系统，可应用于各类复杂火灾场景中高效灭火，尤其对锂电池灭火具有显著效果。

中国科学技术大学朱霁平教授介绍，锂电池引发的火灾通常伴随着高温、浓烟和易燃易爆气体的释放，普通灭火装置可能效果不佳。为此，团队研发了复合型高稳定微细泡沫锂电池专用灭火剂，其具有环保无毒、高效降温、吸烟降尘、吸附高危气体等特点，可实现灭火效率的大幅提升与资源消耗的显著降低。

朱霁平说：“这种灭火剂能够在短时间内迅速喷出大量泡沫，覆盖燃烧的锂电池，隔绝氧气，阻止火势蔓延，实现快速灭火。其适用于储能电站、电动汽车停车场、电子设备生产车间等不同的环境条件和火灾场景。”

据介绍，这种泡沫具有良好的覆盖性和密封性，可以有效防止锂电池火灾复燃，降低火灾二次发生的风险。相比其他灭火方式，泡沫灭火装置对锂电池及周围设备的损害较小，能够最大程度地减少火灾造成的损失，而且环保无毒，不会对人体和环境造成危害，安装和维护起来也很方便。

据悉，这一灭火剂在国内尚属首创，并已在多种场景中实现了工程化应用。目前，新一代环保智能灭火技术已广泛应用于锂电池生产储存车间、电动自行车车棚、新能源汽车充电站、化工园区、商业区、住宅区等场所。

（记者吴长锋）

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