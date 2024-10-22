原标题：为我国高土石坝工程抗震研究“开疆拓土”

“今年5月，孔院士病情加重，却仍然牵挂项目结题情况。我赶到上海，在他病床前做了验收前的汇报，那时院士只能以点头或摇头回应……”10月20日，大连理工大学建设工程学院水利工程系教授刘君在追忆与恩师的最后时光时几度哽咽。

“生命的意义是什么呢？这个问题我想一想，明天告诉你……”这是孔院士留下的最后一句话。现在，我们已无从得知孔院士心中的答案。

2024年9月10日，中国共产党优秀党员、中国工程院院士、著名水工结构工程专家、大连理工大学党委原常务副书记孔宪京因病去世，享年72岁。他是我国高土石坝和核电厂工程抗震研究领域的重要开拓者和学术带头人，虽然再也无法给出生命意义的答案，但却留下了累累的科研硕果。

“他成天‘泡’在实验室和办公室”

孔宪京于1977年考入大连工学院（现大连理工大学）。1983年，他从大连工学院水利系水利工程建筑专业硕士毕业后留校工作，其后获得该校水工结构博士学位。1990年、1992年，他破格晋升为副教授、教授。其间，他三次获日本学术振兴会、日本东京大学奖励基金会全额资助，前往日本留学。

“在日本留学期间，他自费为大连理工大学工程抗震实验室购置了两台国内买不到的珍贵仪器设备。”大连理工大学退休高级工程师娄树莲回忆起这位相识40余年的同事、老友时说，这件事令她颇为印象深刻。时至今日，那两台设备仍在继续使用。这帮助大连理工大学工程抗震实验室建成目前国内尺寸与功能最完备的三轴试验平台，更是促进了试验设备向自主研发的转变。

“他还自主研制出国内第一台高精度液压伺服大型三轴仪，推进了我国高土石坝的发展。”刘君告诉记者，上世纪80年代，我国高土石坝抗震研究尚在雏形阶段，孔宪京深知攻克相关领域难题的紧迫性。

“他成天‘泡’在实验室和办公室。”大连理工大学工程抗震研究所副研究员周扬说，他对科研工作有一股韧劲儿，每次都来得最早、走得最晚。1999年，孔宪京主持研制了国内第一台水下振动台，解决了“水—结构—地基”相互作用抗震试验模拟难题。他还构建起我国核电厂工程构筑物第一套抗震安全性评价体系，为我国核电工程的自主化建设作出突出贡献。

“国家急需这类设备，我身上担子重”

20世纪90年代以来，孔宪京顶住国外软件的巨大冲击，主持研发了土石坝静动力分析软件系统。在这一领域，他一干就是30年。功夫不负有心人，在他和团队的不懈努力下，一个自主可控的高性能数值仿真平台终于建成。目前，该平台已成功应用于国内80余项水电和核电工程的抗震安全评价。

“为了研制国内最先进的大型静、动三轴仪系统，他亲自设计设备图纸、制作传感器，为开发测控系统软件自学编程语言。”大连理工大学建设工程学院水利系主任邹德高回忆说，“他经常白天往返于大连理工大学开发区校区实验室和合作公司之间，晚上反复琢磨解决方案，睡眠不足四五个小时。”

邹德高还告诉记者，孔院士曾非常坚定地表示：“目前学界对筑坝粗粒土力学特性尺寸效应认识不清，对重大工程安全影响非常大。国家急需这类设备，我身上担子重！”

如今，斯人已去，但他培养出的80余名优秀硕士、博士研究生，将继承其遗志，以实际行动，继续探索生命的意义……

（记者 张 蕴）

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