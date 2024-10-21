仪式现场。北京航空航天大学供图

人民网北京10月21日电 （记者李依环）北京航空航天大学AERO方程式赛车队成立15周年庆祝仪式日前在北京举行。该校北京沙河校区、杭州国际校园同步设置分会场。

记者了解到，北航AERO方程式赛车队于2009年正式组建，以北航交通科学与工程学院为依托单位，是中国大学生方程式系列赛事的创始车队之一。车队每年自主设计并制造符合赛事规则的赛车，共参加了13次中国大学生方程式汽车大赛。

会上，中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏表示，北航始终坚持为党育人、为国育才，健全科教协同育人机制，推进科教平台建设，全方位赋能大学生科技创新。希望同学们能够在实践锻炼中全面提升科技创新能力、工程实践能力、团队协作能力和组织管理能力，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

中国汽车工程学会副秘书长战静静表示，希望北航AERO方程式赛车队能够持续努力、脚步不停，继续追逐未知与无限、探索前沿与创新。中国大学生方程式汽车大赛今年已是第15届，是汽车产业培养汽车人才的重要平台，大赛将不断创新，策划推动新的比赛项目，为大家提供更为广阔的舞台。

据悉，赛车队将联合两地三校园，建立北航大学生方程式国际创新工作室，并与德、法等国的大学生方程式赛车队相互交流，推动大学生方程式国际化发展和创新。当天，北航AERO方程式赛车队队长吴翊杰分享了赛车队在技术创新方面的最新成果，以及2024赛季新车的设计路线与创新研发亮点。

(责编：郝孟佳、熊旭)