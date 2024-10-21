人民网北京10月21日电 （记者孙竞）日前，由北京邮电大学等主办的“放飞梦想”北京邮电大学青春歌会举行。

歌会现场。北京邮电大学供图。

北邮师生代表与来自北京航空航天大学、北京师范大学、中央财经大学、外交学院、中国矿业大学（北京）、北京信息科技大学、中国政法大学、中国石油大学（北京）、北京科技大学、华北电力大学等兄弟院校的师生代表，以及来自南京邮电大学、重庆邮电大学、西安邮电大学、电子科技大学、西安电子科技大学、杭州电子科技大学、桂林电子科技大学等电子信息特色高校发展大会成员校的师生代表，艺创联盟的高校代表等3000余人现场参加活动，用歌声唱响未来。

歌会聚焦青年群体，以青春特色、青年特色、高校特色为落脚点，激扬爱国之情，砥砺强国之志，实践报国之行。学子们的合唱既展示了不同学校的特色与风采，也激发了全场互动的热潮。现场组成的各高校方阵，用多种方式拉歌互动，多轮次展开拉歌大比武，将现场气氛推至高潮。

记者了解到，青春歌会于2018年5月在清华大学启幕。此后，相继在天津大学、浙江大学、四川大学、重庆大学等高校接力唱响。

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