人民网北京10月21日电 日前，清华大学附属中学举行建校109周年学术年会，专家学者、学校管理者、一线教师、学生家长等围绕“深化教育综合改革，推动基础教育治理能力全面提升”展开研讨，共同思考基础教育的变革之道。

清华大学附属中学校长方妍介绍，学校率先提出“打造适合的治理体系，锻造适应的治理能力”这一时代命题，致力于塑造清华附中治理新格局，赋能基础教育变革发展。她表示，清华附中正以教师队伍、课堂课程、育人模式、治理结构、制度体系、文化供给、技术赋能为着力点，以共同体意识推进治理变革，激活力、增动力，用知行合一解锁“清华附中新样本”的密码。

大会设置了五场平行论坛，与会嘉宾围绕“未来科技发展趋势与产业融合创新”“数字技术赋能学校治理能力提升”“融合 创新 赋能——校家社协同，促进学生健康成长”“以教育家精神引领教师队伍建设”“教育帮扶赋能学校优质均衡发展”等话题进行了交流。

据介绍，清华大学附属中学建校于1915年，以“自强不息、厚德载物”为校训，办学思想和育人理念始终保持鲜明传承性和时代性。如今，学校正以“时代为志、育人为本、行动为要”为办学理念，努力打造教育强国的示范样板校，致力于培养具有家国情怀、强健体魄、丰盈内心、国际视野的拔尖创新人才。（孙竞、实习生田怡婷）

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