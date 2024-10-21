大会现场。北京工商大学供图

人民网北京10月21日电 19日至20日，全球商科数字化教育大会在京举行。会上，全球商科数字化教育联盟（下称“联盟”）正式启动，将秉持新商科理念，以培养高素质商科人才为核心、以质量提升为根本，努力打造具有中国特色的现代化数字商科教育体系。

教育部国际合作与交流司司长杨丹对联盟的未来发展提出希望：一是坚持教育优先发展，共享优质教育资源；二是坚持教育创新发展，以教育数字化开辟教育发展新赛道；三是坚持教育高质量发展，打造高素质人才队伍；四是坚持教育开放发展，推动商科教育国际合作。他表示，希望大家以大会的召开为契机，携手共进、勇毅前行，共同开创高等教育数字化转型的美好未来，为推动全球教育事业的发展作出新的更大贡献。

法国高等对外贸易学院副校长吉约姆·费兰特表示，此次大会架起了全球沟通的桥梁，各成员高校要携手合作，尊重文化背景的多样性，利用数字技术的潜力，制定教育战略，培养能够适应复杂、快速、多变环境的全球公民。法国高等对外贸易学院将持续深化与各机构之间的联系，为高等教育可持续的国际合作奠定基础。

马来西亚拉曼大学副校长倪慕敏表示，在全球化背景下，国际间的教育合作与交流至关重要。拉曼大学一直致力于教育的国际化和创新发展，特别是在“一带一路”倡议下，积极推动中马教育合作。期待与北京工商大学及海内外各成员院校携手合作，共同为全球商科数字化教育的发展做出更大的贡献。

北京工商大学党委书记黄先开表示，商科教育的数字化转型既是挑战，更是机遇，需要全球商科教育界同仁的共同努力和深度合作。希望大家能够携手以数字化的胸怀拥抱变革，以数字化的思维引领创新，以数字化的视野面向未来，努力开创数字商科教育的崭新篇章。

会上，由北京工商大学与柬埔寨金边皇家大学共建的中柬商学院成立，旨在推动中柬两国教育文化领域合作，加强两国青年之间的交流交往，助力两国全面战略合作关系走深走实，服务“一带一路”建设。此外，北京工商大学数字书院同期成立，将以金融科技、大数据会计等专业为基础，着力打造高水平数字经管人才的培养新地，海内外优秀学者的集聚高地，高质量科研成果的创新基地。

本次大会由北京工商大学主办，是“一带一路”国际合作高峰论坛成果项目，同期设置了平行论坛、校长交流、专家咨询会、校企签约等活动。在主题报告环节中，来自对外经济贸易大学、北京邮电大学、中南财经政法大学、西南财经大学、浙江工商大学、山东财经大学、首都经济贸易大学等高校书记、校长、专家及行业代表作深入交流分享。（李依环、实习生田怡婷）

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