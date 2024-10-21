孙熙然 喻思南

生物育种技术是保障粮食安全和重要农产品稳定供给的有力支撑。近年来，我国农业生物育种发展成效显著，农作物良种覆盖率在96%以上，自主选育品种推广面积占比超过95%，良种对作物增产贡献率达45%以上。生物育种技术发展有何趋势，如何提升我国种业创新水平？近日在北京召开的2024年长城工程科技会议生物育种主题大会上，多位院士专家展开研讨。

“随着前沿育种技术与大数据、人工智能深度融合，生物育种正由经验育种、常规育种向智能育种方向发展。”中国科学院院士、崖州湾国家实验室主任李家洋表示，当前全球种业已进入密集创新和产业变革时代，智能设计育种成为未来竞争制高点。

中国工程院院士万建民介绍，近年来，我国种质资源保护与利用体系日趋完善，基础研究与前沿技术创新取得积极进展。比如，主导完成了水稻、小麦、玉米、大豆等主要农作物基因组的测序或重测序。在育种技术方面，水稻等杂种优势利用技术国际领跑，攻克小麦染色体工程技术难题，分子标记技术已经在主要农作物广泛应用。

基础研究是驱动生物育种发展的创新源泉。与种业发达国家相比，我国种业基础研究与关键核心技术仍存在一些不足。比如，主要农作物重要性状形成的遗传基础与调控网络研究不系统，高产优质、抗病虫、耐旱、养分高效等重大基因挖掘不够，等等。

中国工程院院士、中国农业科学院院长吴孔明表示，要夯实种质资源育种的战略性基础，加大生物育种关键技术攻关。进一步加大种质资源搜集、保护、鉴定和育种材料创制力度，阐析优异种质资源形成与演化规律。同时，深化育种理论方法研究，持续推动生物育种关键技术创新，使育种技术向智能化、精准化发展，培育新一代重大新品种。

企业是科技创新的主体。总体上看，我国农作物种业企业整体仍呈现数量多、规模小、竞争力不强的特点，工程化育种技术体系尚未建立。种业企业创新能力短板如何补？万建民建议，支持种业龙头企业整合育种材料、技术、人才等要素资源，扩大商业化育种规模，提升种子企业创新能力。此外，还可以通过引导科研单位建立技术转移中心，加速公共财政支持形成的新品种新技术向企业转移。

“种业创新离不开完善的知识产权保护体系支撑。”万建民表示，要以新基因、新技术、新品种知识产权保护为抓手，持续深化知识产权保护意识，系统设计与整体布局知识产权保护全球化战略，不断完善知识产权保护机制，加快构建企业、高校、科研院所相互支撑、相互协同的知识产权保护联盟，确保关键核心技术自主可控。

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 19 版）

(责编：李昉、郝孟佳)