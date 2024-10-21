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体育为伴，添彩校园时光

——关注青少年体育②

2024年10月21日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：教育部

　　保证体育课时创新教学方式

　　本报记者  李 硕  郑 轶

　　这个学期，北京市的中小学生惊喜地发现，课间10分钟延长到了15分钟。更充裕的休息时间、更从容的活动安排，促使更多孩子走出教室、走向户外，积极参与体育运动。

　　青少年有大量时间在学校度过，校园是孩子们培养运动习惯、提升身体素质的关键场所。体育课怎么上、体育小组怎么安排、校园比赛办得如何，成为近年来各地体育教育改革的发力点。

　　教育部多次明确要求，保证中小学体育课时，并把开足开齐体育课纳入督导评估范围。在深圳，从今年春季学期开始，全市779所义务教育阶段学校全面落实每天一节体育课，同时要求每天大课间体育活动不少于30分钟，保障学生每天校内体育锻炼1小时。

　　体育课不仅保证时长，更要提升质量。“体育学科的教学方法、考试方法等还可以再改进。”中国教育科学研究院体育美育教育研究所所长吴键说，“要从学生身心发展的特点出发，增加体育的趣味性，以游戏、竞赛以及主题教学、情境教学的方法帮助学生培养兴趣、养成习惯。”

　　越来越多的学校根据实际情况，将体育课内容与大课间、体育小组、体育拓展课程等相结合。“体育课要帮助学生至少掌握一门体育技能。”上海新纪元教育集团董事长陈伟志举例说，在浙江省平阳新纪元学校，每个年级侧重一个体育项目，通过体育课学、大课间练、周末比赛，让学生“学会、勤练、常赛”。

　　创新校园体育活动内容，不但丰富了学生的校内生活，更提升了他们对运动的兴趣。重庆谢家湾学校成立了70多个体育项目小组，学生们可在课后自主选择。江西省赣州市崇义县结合当地特色，积极推动射击、越野滑轮、软式曲棍球、啦啦操等项目进校园，并常态化开展校队、县队训练，为体育后备人才培养提供更多可能。

　　社会力量的加入为学校体育注入源头活水。贵州省遵义市推广游泳进课堂，已有约90所中小学校利用校外场馆练习游泳，惠及学生1万多人；山东省龙口市在全市中小学开展“传统武术文化进校园”活动，普及太极拳、八段锦等项目……

　　培养兴趣是前提，掌握技能是基础，参与比赛是关键。“参与体育活动，可以教会青少年遵守规则、团结协作、抵抗挫折，有利于进一步发挥体育的多元价值，促进青少年身心健康。”冬奥会冠军杨扬认为，要通过班际联赛、校际联赛来调动学生参与运动的积极性。

　　9月底开幕的上海市学生运动会共设置3个组别，参与学生超10万人次。“近年来，上海市学生体质健康水平总体稳步提升。”上海市教育委员会体育卫生艺术科普处处长陈华介绍，“学生运动会将进一步统筹市区校各层面赛事资源，提升体育后备人才培养水平，同时通过‘擂台赛’‘荣誉榜’等形式吸引更多学生参与。”

　　“搭建体教融合的体育赛事体系，将进一步激发校园体育的活力和生命力。”国家体育总局青少司司长李辉说。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月21日 15 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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