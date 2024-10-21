本报记者 李凯旋

9月26日召开的中共中央政治局会议强调，要守住兜牢民生底线，重点做好应届高校毕业生、农民工、脱贫人口、零就业家庭等重点人群就业工作。

就业是最基本的民生，事关人民群众切身利益。各地持续推进稳岗扩岗，拓宽就业渠道，完善公共就业服务，为重点人群创造更多高质量的就业机会。

——编 者

焊花飞溅，汽车零部件走下产线；铁锹舞动，路桥向远方延伸；直播推介，农特产品销往全国……巴蜀大地生产销售一线活跃着农民工的身影。

四川是农民工大省，农民工总量常年保持在2600万人左右。四川服务保障农民工，坚持外出就业和就地就近就业并重，通过培育特色劳务品牌提升就业技能素质，完善县乡村三级劳务服务体系畅通就业渠道，构建多元支持格局促进返乡创新创业等务实举措，全省农民工就业呈现稳中有升、稳中提质、稳中向好的良好发展态势。

培育特色劳务品牌，增长就业技能

走进成都经开区（龙泉驿区）吉利领克汽车成都工厂，焊装车间内机器轰鸣。机械臂挥舞，流畅地焊接汽车零部件；运输机器人奔忙穿梭，将物料精准送达；工人守在固定位置，对各种机器配送到面前的零部件进一步点焊处理，确保焊点精确可靠。

“操作的工人们可有不少是咱农村出来的。”吉利领克汽车成都工厂焊装车间工人陈建全笑着说。

老陈今年47岁，是从成都简阳走出来的农民工。早年间他在当地皮革城和钢材市场打工，主要干搬运送货。“体力渐渐跟不上了，不学点技术实在不行。”老陈决定学点什么。

龙泉驿区汽车产业高速发展，为满足企业对熟练劳动力的需求，“龙泉车工”劳务品牌应运而生。当地大力开展汽车装调工、汽车维修工、新能源汽车制造等技能培训，帮助农民工端牢技能饭碗。

经人力资源社会保障部门介绍参加培训，老陈学成后顺利进入车企工作，又陆续接触了新型企业学徒制培训等项目，学习一直没放松。经过培训，他熟练掌握岗位必备技能，从一名普通焊工成长为车间组长，生活也富足多了。

打造特色劳务品牌，是为农民工就业擦亮“金字招牌”。成都各区（市）县立足本地优势和产业特色，通过“产业+行业+协会+部门”模式凝聚集群力量，分类型发掘、分领域培育劳务品牌，已选树培育各层级特色劳务品牌44个，涵盖现代农业、服务业、制造业、乡村旅游业、非遗传承手工艺等多个行业，累计带动就业95.24万人。

“品牌立起来，培训更要跟上。”成都市就业服务管理局农民工工作处处长武振华介绍，成都依托劳务品牌培育单位、职业院校、定点培训机构等社会组织，聚焦品牌特色和产业发展需要，大力开展订单式、定岗式、定向式培训，今年已免费培训超9000人次。

“现在工作环境好，技术培训多，大伙有干劲。”老陈告诉记者，焊装车间里有50多名农民工工友，都是通过“龙泉车工”培训成长起来的。“各类农民工技能比赛、评优评先形式也多，咱们把日子过好了，再努努力，拿个奖回来！”老陈说。

创新劳务服务体系，畅通求职渠道

“一大早，又干工程去啦！”“那可不，下次有活我来喊你。”拧上钥匙，一脚油门，绵阳市安州区秀水镇石红村村民颜登义骑车前往隔壁桑枣镇花庙村修路。

拿铁锹填土，用手搬动石块，颜登义是干活的老把式。工地上与他同村的农民工不少，“大家互相照应，稳稳当当挣钱。”颜登义说。

石红村山多地少，农业发展受限，乡亲们格外需要就业机会。村里以集体经济控股成立农民劳务专业合作社，承包农业水利等项目。大喇叭吆喝声响，村民争相前往务工。

颜登义在合作社领了份堰塘模板安装的活计，“干了3个多月就赚到两万块钱，还离家近，好得很！”合作社招呼用工时，他就带上相熟的村民同去。颜登义从小工干起，成为合作社里管理300亩流转土地的负责人，找他帮忙介绍工作的村民也越来越多。

乡亲们务工热情提起来了，颜登义心中反倒有些担忧。村级合作社能对接的资源毕竟有限，提供充足的岗位并不容易。

扩大农民工就业规模，服务要走在前、聚合力。四川探索建立“县级国有劳务公司+乡镇劳务专业合作社+劳务经纪人”县乡村三级劳务服务体系。“务工人员和用工单位间有了桥梁，劳务专业合作社将企业的招聘信息和社员求职意愿无缝对接，家门口直通就业岗。”安州区农民工服务中心主任周斌介绍。

“从用人单位发出订单，再由专业合作社发送给条件匹配的乡亲们，工作轻轻松松就找到了。”颜登义说，家中困难、肢体残疾的村民也纷纷得到适配的岗位。劳务服务提升，令村里“求职难”问题大大缓解。

如今颜登义当上劳务经纪人，成为乡亲们走出农村、走上优质就业岗位的纽带。石红村劳务专业合作社每年承接各类建设劳务项目10余个，实现劳务收入1500余万元。截至目前，四川省已累计成立县级国有劳务公司205个、劳务专业合作社2808个，培育劳务经纪人2.4万名。

今年区里开展劳务经纪人能力提升培训，来自人力资源社会保障部和高校的专家现场授课，颜登义兴冲冲赶去“充电”。“我们对行业发展、就业政策有了更多了解，琢磨出不少新想法。”颜登义有信心，能帮助更多人。

帮扶返乡创新创业，拓宽发展空间

一排排铁架上挂满香肠，正待进入烤房熏烤，广安市广安区龙安乡革新村电商产业基地，满院肉香诱人。不远处便是直播间，“村里收肉村里制作，闻着香，吃着更香。”电商站点负责人杨红梅正热情地向网友推介。

“一年卖出了100多万元农特产品。”杨红梅也没想到，自己能成为十里八乡知名的“电商达人”。

杨红梅是土生土长的革新村人，高中毕业后就前往广东务工，返乡后不知道能在家乡做点啥。商务部选派的驻村干部到来，带领乡亲们创办村级电商直播间，她便主动申请加入团队。

“开始创业，想法一下子变多了。”杨红梅跟着驻村干部参加展会拓展销路，为村里的农特产品打造品牌、设计包装，也没少向前辈当面请教，不断开阔视野。把电商平台运营掌握熟练后，她还尝试走进直播间，当起带货主播。

创业也为革新村带来新变化。利用帮扶资金，村里修建起占地1500平方米的电商产业基地，在微店、淘宝等8个电商平台开设了线上店铺，销售龙安柚柚果、香肠腊肉、剁椒酱等40余种农特产品。截至目前，革新村电商已累计实现销售额500余万元，平均每年为村集体经济贡献20万元，农户户均年收入增加3000元。

边学边干，杨红梅当上革新村电商站点负责人。她又陆续发动50余名村民加入革新村电商创业团队，“要让创业精神深入人心，用心做电商，人人有事业。”杨红梅笑着说。

因势利导扶持返乡创业，四川省印发《“雁归天府·创赢未来”农民工返乡创业服务体系建设三年行动计划（2024—2026年）》，按照政府引导、市场主体、社会参与的总体思路，在资金支持、能力提升、项目推介等方面加大扶持。截至2024年8月，全省返乡创业累计人数129万人，创办企业58.2万户，实现产值1.1万亿元。

持续优化创业平台建设，四川成立省返乡入乡创业专业委员会，为全省农民工返乡创业提供交流合作平台。“我们依托现有各类开发区、农业产业园等，整合发展农民工返乡创业园、返乡创业孵化基地，为他们提供更好的创业环境和服务。”四川省人力资源社会保障厅相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 11 版）

(责编：郝孟佳、李昉)