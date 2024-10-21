本报北京10月20日电 （记者喻思南）近日，《中国农业科学院加强基础研究工作的实施意见》（以下简称《意见》）正式发布。

《意见》提出了一系列加强基础研究的明确目标。其中包括到2030年，中国农业科学院基础研究整体水平进一步提升，初步搭建农业农村长期因子观测网，若干基础研究重点领域进入世界先进行列等。

加强基础研究，归根结底要靠高水平人才。《意见》提出了一系列部署。比如，依托青年创新专项，稳定支持一批35岁以下优秀青年科学家开展前沿性、原创性、颠覆性创新，配备资深学术导师，推动优秀青年科学家快速成长；建设中国现代农业联合研究生院，扩大基础研究学科研究生招生规模，提高农业基础研究人才自主供给能力等。

中国农业科学院成立了基础研究专家顾问组，由相关领域从事基础研究的院士和专家任专家顾问组成员，负责发挥高水平专家和团队专业学术判断优势，为基础研究规划布局、学科发展、研究方向和重点选题等提供战略咨询和决策支持，对基础研究工作进展监督把关。

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 10 版）

(责编：李昉、郝孟佳)